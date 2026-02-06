子ども向けの職業体験型テーマパーク「キッザニア東京」で、衆議院選挙に合わせてきょうから模擬選挙が体験できるブースが設置されました。

「じゃあ開けますね〜。なにも入っていないですね」

本物の投票箱を覗いているのは、まだ選挙権を持っていない子どもたちです。

これは投票箱が空であることを確認する「ゼロ票確認」。あさって（8日）投開票を迎える衆院選にあわせて、「キッザニア東京」で行われているのは子どもたちによる模擬投票です。

投票先は実在する政党。投票用紙を握りしめ、真剣なまなざしで各党の公約を一つ一つ見比べます。そして、投票。

投票した子ども

「いろんな人がいいことを話してたから迷いました」

「大人はこんな難しい言葉を使うんだなって。本当に内容が全然つかめなくて、これを大人は毎回やっていると思うと、尊敬というか、そういう気持ちが出てきました」

「自分の1票で国の人が決まってるっていうところが、すごく重要なんだなって思った」

キッザニア事業本部 永嶋茂人さん

「将来18歳以上になったら選挙の体験ができますので、そのきっかけに出来ればいいなと願っております」