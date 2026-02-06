衆議院選挙・投票日の8日（日）は都心でも積雪か 7日から強烈寒波 日本海側再び大雪のおそれ【Nスタ解説】
7日の東京都内は春の陽気となりましたが、8日は、気温が急降下。全国的に厳しい寒さとなり、日本海側では大雪の恐れが出ています。投票日の8日（日）は、都心でも雪が積もるかもしれません。
【CGで見る】2月8日（日）までの大雪と雨の予想シミュレーション
強烈寒気 7日から雪の範囲が拡大か
坂口愛美 気象予報士:
7日以降、各地で雪の降り方が強まりそうです。
まず、6日時点の天気の様子を見ると、午後5時の時点では北陸から北で雪、西日本・日本海側などは雨が中心となっています。
一方で、7日は雪の範囲が広くなりそうです。7日の予想を見ると、午前9時の時点で、日本海側を含め西日本では断続的に雪となりそうです。
もちろん北日本では、今まで積雪が増えているところでもさらに雪は降りますので、注意が必要です。
東京23区も降雪予想 衆院選への影響は?
坂口愛美 気象予報士:
そして、7日の夜になると、関東地方などにも雪雲がかかってきそうです。
午後8時以降、特に衆議院選挙の投票日・8日にかけて、四国や九州、そして近畿など、太平洋側にも雪雲が流れ込む時間帯がありそうです。
8日正午時点の予想では、北陸、近畿北部、また山陰など、西日本・日本海側を中心に雪の降り方が強まりそうです。
続いて、予想降雪量をみていきます。
【予想降雪量】（7日夕方〜8日夕方）
▼北陸・近畿・中国 70センチ
▼東北 50センチ
▼北海道・関東甲信・東海 40センチ
▼九州北部 30センチ
▼四国 20センチ
▼東京23区 1センチ
このように、北陸・近畿・中国は70センチの予想で、車の立ち往生などに注意が必要です。
東京23区も1センチと、他の地域に比べると少量ですが、関東は降雪に弱いので、念のため影響にご注意ください。