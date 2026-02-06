狩野英孝もやみつき！“大人気”韓国冷凍食品「むちゃくちゃ美味い」「ハンパない」

狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『事業部長EIKOがマンドゥ３品を実食レビュー！！』の動画を投稿。動画では、狩野さんが大人気の“韓国食品”を試食し、感想を話す企画を公開してくれました。現在、狩野さんが事業部長も務める商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

【関連】狩野英孝、流行りの“カップ麺”を絶賛「クセになる」「罪悪感がないというか」

狩野さんは「女性にすごく人気」「韓国の料理なんですけど、むちゃくちゃ美味いんですよ！」と言い、宣伝抜きだとして、「本っ当に美味いです！」と力説した商品がこちら。

◼︎王マンドゥ

CJ FOODS JAPAN株式会社 / bibigo 王マンドゥ 肉＆野菜 350g

公式サイトによると、韓国シェアNo.1!の、5種の野菜と春雨、豆腐がたっぷり入ったマンドゥ。

ボリューム感のあるサイズで、1個でもしっかりとした食べ応えがあり、焼く、蒸す、スープや鍋にいれるなど、様々な食べ方が楽しめます。

肉の旨みと野菜の風味がしっかり感じられ、ご飯のおかずとしても、お酒のおつまみとしてもぴったりなんだとか♪

狩野さんは「大体みんなマンドゥはオンラインで買ったりだとか、大きいスーパー、コストコとかでも売ってたり」と教えてくれました。オンラインショップでもお取り寄せ可能ですし、スーパーであれば、冷凍食品コーナーで探してみてくださいね。

◼︎食べ応え満点でヘルシー！

フライパンで蒸し焼きにして、試食した狩野さんは「うん、やっぱ美味いわ！焼きたてうま！」「皮のまずこのモチモチ感がハンパないっすよ」と絶賛。

そして「大きいマンドゥの皮の中にぎっしり餡が詰まってるんですけど、これがマンドゥの良さ！とにかくヘルシー！」「使ってる具材が野菜もそうなんですけど、豆腐とか春雨が入ってて、相当さっぱりとしたヘルシーな感じで味わえる」「ニンニクもガツンと来るからヘルシーだけでは終わらない」「1個しか食べてないけど満足感も得られる。ただ、もう1個いきたい」と、やみつきになると力説していました♪

■動画もチェック

動画では、こちらの商品の別の味を食べ比べする様子も公開！

ぜひチェックしてみてくださいね。