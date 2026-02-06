TeNYテレビ新潟

8日に開幕を控えるサッカーアルビレックス新潟。宮崎キャンプで取り組む奪ってからの速い攻撃。攻守のキーマンとなる二人の副キャプテンに戦いの狙いを聞きました。

【託見アナ】
「再起を誓うことしのアルビの顔となるのは一体誰かー。キャンプ地・宮崎で徹底取材です！」

7人の新加入選手と合わせ、期限付き移籍から5人の選手が復帰・・

顔ぶれが大きく変わり、熾烈なスタメン争いが繰り広げられています。

【船越監督】
「そうナイスナイスマイケル。そう！後ろ、後ろ、そうそうそう！グッドグッド、マイケル！」
「いこう！そうや。そう！いいよーいいよー！」

率いるのはクラブOBの船越優蔵新監督です。

船越監督が掲げることしのテーマは、進化。

攻撃の中心として進化が期待されるのが、副キャプテンに就任する若月大和選手です。

【若月大和選手】
「とにかく縦に速い攻撃という部分では、自分のスピード・カウンターというのも、ものすごく生きるので、やりやすさをものすごく感じています」

縦に速い攻撃。そのスイッチを入れるタイミングが…

【船越監督】
「ボールを奪って攻撃をしないと」
「ボールを奪いに行ってどう攻撃するか」
「奪ってまずは早くっていうのは」

ボールを奪ったところからはじまる、速い攻撃。

若月選手もその瞬間を狙っています。

【若月大和選手】
「奪った瞬間って一番チャンスになるので。」

トレーニングマッチでは奪ってからの速い攻撃が数多く見られました。

藤原が奪い、すばやく若月へ！2本のパスで、シュートを放ちます。

今度は大西が奪い、若月の突破でチャンス！

こちらも、僅かにパスは2本。

シンプルに相手ゴールに迫ります

【若月大和選手】
「守備が一番の攻撃というかハイプレスだったり、高い位置でボールを奪うことでそのまま攻撃につなげて、一番少ないタッチ数でとにかくゴールまで行こうよっていう部分だったり」

高い位置で奪いきる。

積極的な守備を掲げるものの頭をよぎるのが昨シーズンは苦しんだのがリーグワーストの失点数。

最終ラインのキーマンとして期待される副キャプテンの舩木翔選手。

ボールを保持して隙を与えないことが「守備の進化」につながるといいます。

【舩木選手】
「自分たちがボールを保持する時間が長ければ長いだけ失点する数はすごい減ると思うので、そういうところは意識してできているかなと思います。」

【船越監督】
「失点がちょっと多いっていうのはこれは客観的なデータとして出てるので、これを減らすためにじゃあどうするのかっていったときには、やっぱりまず自分たちがボールを持つことが大事だし。まずボールを奪って攻撃をしないと失点は減らないと思うので、そこは一番に取り組みました」

さらに…舩木選手の持ち味が左足から繰り出す長いパス。

トレーニングマッチではひとつのロングパスで、一気に逆の右サイドまで展開。

この逆サイドへの展開が新たな武器だと話します。

【舩木選手】
「あそこから1つ自分たちのスイッチ入れてというか攻撃のスピードアップできると思いますし、それに対して自分たちのサイドバックの選手が攻撃にどんどん関われると思っているので、本当に武器になる」

チーム全員で積極的に奪いすばやくゴールへ迫る。

新たな「アルビらしさ」で再びJ1昇格への足固めを目指します。

【舩木選手】
「自分が夏に来てから一度も勝って皆さんが喜んだ姿というのを一度も見ていないので、そういう姿をすごく早く見たいなと思いますし、本当に皆さん昨シーズンよりもたくさんの期待をしていただけたらいいかなと思っています」

【若月選手】
「なんか寺さんにお前何点取るんだって言われた時に18点取りますって言ってしまって、なんでだと言われ、背番号なんでって言っちゃってそれを一回言っちゃったんで変えれないので、18点取るっていうのが目標です」

J2・J3百年構想リーグアルビレックス新潟は8日にアウェーで愛媛FCとの開幕戦に臨みます。