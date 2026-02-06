「分かっちゃいたけど強い」「町田らしい展開に」前半だけでマリノス相手に堂々３発！「すべてが完成されてる」など脚光
前半だけで３ゴールを奪った。
J１百年構想リーグが２月６日に開幕。地域リーグラウンド第１節で、町田は敵地で横浜FMと対戦している。
アウェーチームは開始８分にエリキの左足弾で先制し、16分にPKで同点とされるも、その１分後、相手のミスを見逃さなかったエリキが２点目を奪う。
さらに45＋２分、相馬勇紀が鮮やかなFKでネットを揺らしてみせた。
先手を取り、追いつかれても突き放し、さらに加点。敵をねじ伏せる戦いぶりに、ネット上では「分かっちゃいたけど町田強いのねぇ」「強すぎwww」「町田らしい展開になっているな」「強すぎやろ すべてが完成されてる」といった声があがっている。
後半もさらに得点を重ねるか。それともホームチームが意地を見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うまっ！ 敵GKは逆をつかれた？ ゼルビア相馬の絶妙FK弾
J１百年構想リーグが２月６日に開幕。地域リーグラウンド第１節で、町田は敵地で横浜FMと対戦している。
アウェーチームは開始８分にエリキの左足弾で先制し、16分にPKで同点とされるも、その１分後、相手のミスを見逃さなかったエリキが２点目を奪う。
さらに45＋２分、相馬勇紀が鮮やかなFKでネットを揺らしてみせた。
先手を取り、追いつかれても突き放し、さらに加点。敵をねじ伏せる戦いぶりに、ネット上では「分かっちゃいたけど町田強いのねぇ」「強すぎwww」「町田らしい展開になっているな」「強すぎやろ すべてが完成されてる」といった声があがっている。
後半もさらに得点を重ねるか。それともホームチームが意地を見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うまっ！ 敵GKは逆をつかれた？ ゼルビア相馬の絶妙FK弾