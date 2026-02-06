NNNは読売新聞と衆議院選挙の情勢調査を行い終盤の情勢を分析しました。その結果、県内すべての小選挙区で自民党候補が先行していることが分かりました。



広島1区は自民の岸田候補が安定した戦いです。与党支持層のほか、国民支持層の3割半ばからも支持を得ています。



2区は自民の平口候補が自民支持層の9割弱を固め、リードする展開が続いています。国民の福田候補は、国民支持層の約8割から支持を得ていて追う展開です。





3区は自民の石橋候補が自民支持層の8割半ばを押さえ、ややリードしています。中道の東候補は、中道支持層の9割半ばを固め、追う展開です。4区は一歩リードしていた自民の新谷候補を国民の鍋島候補が追い上げています。新谷候補は、自民支持層の8割弱を押さえました。鍋島候補は、国民支持層の8割弱を押さえたほか、無党派層の3割弱からも支持を得ています。維新の空本候補は、維新支持層の5割余りから支持を得ているものの苦戦しています。5区は自民の山本候補が、自民支持層の約8割、維新支持層の5割を押さえ、やや先行しています。中道の佐藤候補は、中道支持層の9割半ばを固めたほか、無党派層の4割弱から支持を得ています。6区は自民の小林候補が自民支持層の9割余り、維新支持層の約7割を固め安定した戦いです。しかし、各選挙区とも一定数が投票態度を明らかにしておらず、情勢は変化する可能性もあります。《2026年2月6日放送》