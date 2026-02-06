綾瀬はるか、妻夫木聡との手つなぎショット公開！ 「仲の良さが伺えますね」「素敵なシーン」
俳優・綾瀬はるかさんのマネージャーが運営するInstagramアカウントは2月5日、投稿を更新。同じく俳優の妻夫木聡さんと手をつないだショットを公開しました。
【写真】綾瀬はるか＆妻夫木聡の手つなぎショット
コメントでは「楽しみ」「読み返しているのかな 夫婦の仲の良さが伺えますね」「手つなぎはるかちゃん素敵」「ブッキーと手を繋いで素敵なシーンですね はるかちゃんの笑顔が可愛いです」「大好きな二人」「海辺に立つ2人の写真お気に入りです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】綾瀬はるか＆妻夫木聡の手つなぎショット
「手つなぎはるかちゃん素敵」同アカウントは「映画『人はなぜラブレターを書くのか』場面写真が公開されました」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、綾瀬さんが手紙を持ちながら涙を流している姿です。2枚目では妻夫木さんと手をつなぎ、笑顔で海辺を歩いています。どちらもとても美しいです。
「2026年4月17日(金)公開」2025年12月5日には「『人はなぜラブレターを書くのか』2020年1通の手紙が奇跡を起こした 実話に基づく物語」と、予告映像を投稿していた同アカウント。「2026年4月17日(金)公開いたします」と告知しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)