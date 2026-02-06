センスがいいと思う「福井県のお土産」ランキング！ 2位「羽二重バターチーズサンド」を抑えた1位は？【2026年調査】
暦の上では大寒を迎え、温かい飲み物と一緒に楽しむスイーツやグルメの需要が一段と高まる季節になりました。地元の素材を生かしたぜいたくな味わいから、思わず誰かに教えたくなるようなおしゃれな逸品まで、今注目したいものばかりです。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「福井県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「昔ながらのものと現代のものが合わさった感じがするので、いいと思います」（50代男性／大阪府）、「福井といったらこの分厚いバタークリームたっぷりのギルティスイーツですな。切った時の断面がまた綺麗なんですよね。毎日でも食べたいです」（40代男性／福島県）、「銘菓の羽二重餅をバターサンドに昇華させたインパクト抜群の一品だと思うから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「羽二重餅は定番のお土産で万人ウケしそうであるから」（20代女性／岡山県）、「きめ細かく、とろけるような口どけの羽二重餅は、福井土産の定番中の定番だから」（50代男性／広島県）、「柔らかさが桁違いの不思議なお餅、福井にしかない」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：羽二重バターチーズサンド（RUNNY CHEESE）／43票2位は、RUNNY CHEESEの「羽二重バターチーズサンド」です。福井名物の羽二重餅と分厚いバタークリームを、チーズクッキーでサンドした新感覚のハイブリッドスイーツ。和洋折衷のぜいたくな味わいと、断面の美しさがSNSなどでも話題となり、トレンド感のあるセンスのいいお土産として支持を集めています。
1位：羽二重餅（村中甘泉堂）／50票1位に輝いたのは、村中甘泉堂の「羽二重餅」でした。福井を代表する銘菓であり、絹のような滑らかな触感と、とろけるような食感が特徴です。老舗ならではのシンプルながらも気品あるパッケージと、時代を問わず愛される伝統的な味わいが、本質を知るセンスの良さを感じさせます。
