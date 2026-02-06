物価高の中でもバレンタインの消費意欲は衰えていないようです。記者が訪れた催事はどこも大盛況。とはいえ、客層の変化や高騰するカカオの代替原料を使った商品が増えるなど、売り場の様子は数年前から様変わりしています。（経済部：山下莉紗）

■バレンタインの新定番“その場で楽しむイートイン”

平日午後、松屋銀座の8階を訪れた記者が目にしたのは、バレンタインの商品を求める多くの客の賑わいでした。チョコレートの甘い香りやクッキーのような香ばしい香りが漂う会場内には、友人と訪れたであろう女性や、ベビーカーを押しながら何を買おうか議論する夫婦、ひとりで試食を楽しむスーツ姿の男性など幅広い客が訪れていました。

複数の店の紙袋を持ちながら、手元のメモを見ていくつもの店に並ぶ女性客や、店員と「妻がおいしいといってた」と話しながら購入する男性客など、楽しみ方もさまざま。ある店には20人以上の客が並んでいて、チョコレートが溶けてしまうのではないかと心配になるくらいの熱気を感じました。

“義理チョコ”文化が消えゆく中、バレンタイン商戦の主流は、“本命チョコ”ではなく、自分へのご褒美やちょっとした贅沢を楽しむ“自分チョコ”へとすっかりシフトチェンジしています。松屋銀座が行った意識調査では、自分チョコにかける予算は過去最高額の1万円超。本命チョコの約2倍の価格です。

そんな“自分チョコ”を求める消費者をつかもうと、催事はイートインスペースや実演販売を強化し、ブランド数は過去最高の23に。中でも、パティシエが目の前でデザート3皿を仕上げるイートインのコースの予約が好調だといいます。1万円を超える高価格なコースですが、店頭での体験が付加価値となっているといいます。

■カカオ高騰で“脱カカオ”の動きも

一方、チョコレートの原材料・カカオをめぐっては、危機的な状況が続いています。気候変動による不作などで、価格は2024年初めから一気に高騰。一時よりは下がったものの現在も依然高い状態が続いています。

そんな中、そごう・西武は、今年のバレンタイン商戦のラインアップについて、チョコレート以外の商品を去年の2倍に増やしたといいます。サブレやグミなどの商品を充実させることで、バレンタイン商品全体の平均価格を前年から据え置きました。

◇



また、カカオの代わりにコーヒー豆を原材料としたコーヒータブレットも登場しています。粉砕したコーヒー豆から抽出した油分を使ってつくられました。見た目はチョコレートそのもの。記者も口にしてみると、味もまさしくチョコレート。言われなければコーヒー豆から作られているとはわかりません。

当初は、代替チョコではなく「食べるコーヒー」として開発されましたが、見た目も食感もチョコレートに近いことから、バレンタイン商戦に投入したといいます。

カカオを使わない“カカオレス”の商品は、高島屋でも。こちらは「アノザM」という新素材を使用。ナッツのようなコクが出るえんどう豆や、フルーティーなキャロブ（イナゴマメ）などを原料として、本物のチョコレートのコクと口どけを再現しているということです。

高島屋によると、バレンタイン商品の価格は全体的に昨年からおよそ10％ほどあがっていますが、代替カカオを使用した商品は比較的、価格を抑えられているといいます。

「アノザM」の開発担当者は、「カカオの危機が増す中、最後の防衛線となる価格的に安心な商品がチョコレート製造業者として必要だと感じていた」と話します。

◇

■物価高でも衰えないバレンタイン商戦に勝機

松屋銀座の調査によると「去年のバレンタインチョコに値上げを感じた」人は64.5％で、前の年に比べ10％ほど増えたものの、「今年のバレンタインで節約を意識するか」という問いには7割以上の人が「意識しない」と回答したといいます。記者が訪れた各所でもバレンタインへの消費意欲の旺盛さがうかがえました。

バレンタイン商戦はいよいよ終盤。物価高の中でも、力強い消費は続きそうです。