「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新し“一晩200万円おごって”企画に応募があったことを報告した。

毎日のように飲み会で200万円を支払い続けているという林氏だが、知人から「林さんの夜のお会計をできる権利を販売したら、購入する人たくさんいると思いますよ！」「だって、林さんの顧問先とか、インフルエンサーとかと飲めるかもしれないんですよね？」と提案され、今回の募集を決めたそう。

「もし、誰かが一緒に飲む代わりに、1日分のお会計を負担してくれたら…めちゃくちゃ助かります。いつもなら林がすべて支払っているので、林が凄いみたいな顔をしてしまっていますが、林に一晩ついてきてくれて、お会計までしてくれる方がいたら、その日は、一緒に飲んでいる凄い人たちなどにも、『この人が今日は払ってくれるんだよ！林の救世主なんだよ！』ってアピールしちゃいます！」と“メリット”を掲げていた。

この件について、批判が殺到したというが「批判されるような、みんながふつう選ばない道を選んできたからいまの自分があると思ってる」といい、応募者は「10名以上来ました」と報告していた。