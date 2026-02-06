ノア６日の後楽園大会で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）、ＢＵＳＨＩ（４２）組が、ＫＥＮＴＡ（４４）、ＨＡＹＡＴＡ（３８）組と激しく火花を散らした。

ＧＨＣタッグ王座を保持する内藤とＢＵＳＨＩは、１１日の後楽園ホール大会でＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡとのＶ１戦を控えている。この日はＲＹＵＳＥＩを加え、６人タッグ前哨戦でＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤哲哉組と対戦した。

入場と共に会場に発生した大「内藤」コールに押されるように先発しＫＥＮＴＡとにらみ合った内藤だが、すぐにＲＹＵＳＥＩのタッチを受けて交代。だがＫＥＮＴＡが背中を見せると背後から襲って虚を突いた。その後、遠藤とのマッチアップでは「テツヤ」コールが起こる一幕もあった。

その後も両軍は激しくやりあったが、終盤になるとＲＹＵＳＥＩがＫＥＮＴＡにつかまる。そして最後はＧＡＭＥ ＯＶＥＲにギブアップ負けを喫した。試合後、勝ち誇るＫＥＮＴＡから「内藤、新日本の時は散々やってくれたな。忘れるなよ、ここは俺のホームだよ。次のタイトルマッチ、お前らと俺たちはＧＨＣへの思い入れが違うんだ。前哨戦なのにベルト持ってきてないのどうした？ なんでもって来てないのか。それは想像してくださいってか？」と投げかけられた。

これを内藤は「今日はタイトルマッチじゃないんだよね。持ってきてほしかった。見たかった？」とあしらう。ＫＥＮＴＡから「いつもお前が言う『その日、その時しかこれないお客さん』が、見たかったんじゃないか？」と返されるも「逆にタッグチャンピオンなのにベルト持ってないのはレアじゃない？ 俺がタッグ王者なのに巻いてこない。これってレアじゃない？」と応じてやりあった。

その後、コメントスペースで内藤は「９か月ぶりかな、ここ後楽園に帰ってきましたよ。独特な雰囲気、何回やっても新鮮に感じてしまうというか。今日もいい緊張感を持って試合ができました」と感慨深げ。その上で「今日、一番大事なのはＲＹＵＳＥＩだから。彼の声を聞いてあげてください」とした。

国内デビューとなったＲＹＵＳＥＩは「いろいろ言われている声も聞いていました。大の大人が若手にああだこうだ言うわけないと思っています。逆に、僕のことを若手じゃなく、１レスラーとして見てくださっているんだと思いました」と吐露。続いて「僕は飼いならされたペットなんかじゃない。新日本に所属していないし、ノアの所属選手でもないので。何にも縛られない野生児だってことを覚えていてください」と力を込めていた。