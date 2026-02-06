女優・小芝風花主演の人気コメディー、ＮＨＫ「事件は、その周りで起きている」シリーズ第３弾の放送が６日、決まった。１話完結の１５分番組。３月９日午後１０時４５分から、４夜連続で放送される。

２０２２年にシリーズ１、２４年にシリーズ２が放送された人気シリーズで、同局コント番組「ＬＩＦＥ！」スタッフが制作。警察署を舞台に、刑事ものなのに事件を描かない代わりに、“事件の周りで起きるトラブル”を描く。

小芝は、地方の小さな警察署に勤務する主人公の刑事・真野役。負けず嫌いで、何事も自分の力で成し遂げたい性格で、バディの宇田川（笠松将）は、冷ややかな視線を送られる。

１０歳年上の警部補に頭が上がらない警部役の北村有起哉、自称・元科捜研のエース役の倉科カナ、真野に恋する交通課警察官役の蛙亭・中野周平のレギュラーキャストに加え、シリーズ第３弾の今回はスペシャルゲストに向井理を迎える。

小芝は「やっと犯人を取り押さえることができました。なかなか刑事らしい事件が起きないドラマですが、見届けてくださるとうれしいです。そして、またまた豪華なゲストが…！お楽しみにっ！」とＰＲ。笠松は「あいかわらず、他の作品では味わうことができない緊張感がある現場です。一連で長回しの撮影なので、本番前にキャスト全員でセリフの読み合わせをしたり、チームで撮影を乗り越えた達成感もありました。キャストだけでなく、監督やスタッフの皆さんのこだわりもたくさん詰まっている作品。ぜひご覧ください」とコメントした。