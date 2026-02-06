【TENITOL TALL 幽鬼 GOLDEN BATH ver.】 2月6日20時～4月17日23時59分 予約受付 9月 発送予定 価格：10,670円

フリューは、同社のフィギュアブランド「TENITOL」より「TENITOL TALL 幽鬼 GOLDEN BATH ver.」を発売する。価格は10,670円。2月6日20時から予約を受け付ける。期間は4月17日23時59分まで。商品の発送は9月の予定となっている。

本商品は、お求めやすい価格を特徴としたフィギュアブランド「TENITOL」より、アニメ「死亡遊戯で飯を食う。」に登場する「幽鬼」を再現したフィギュア。約30cmというサイズで立体化されている。

今回、30回目のデスゲームをモチーフに「GOLDEN BATH ver.」として登場。幽鬼のミステリアスな魅力を引き立てるビジュアルに仕上がっている。しなやかに造形されたボディラインに加え、美しく整えられた髪の流れ、リアルな質感を追求したバスタオルの表現など、細部まで丁寧に作り込まれている。

「TENITOL TALL 幽鬼 GOLDEN BATH ver.」サイズイメージ

【TENITOL TALL 幽鬼 GOLDEN BATH ver.】

SKU：AMU-TNL0156

販売形態：受注販売

商品サイズ：全高 約300mm（台座含む）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：モワノー

彩色：和也工房

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会