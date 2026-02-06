◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 開幕戦〜」（２月６日、後楽園ホール）

プロレスリング・ノアは６日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 開幕戦〜」を開催した。

第４試合の６人タッグマッチで元日の日本武道館でＧＨＣタッグを奪取した「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也、ＢＵＳＨＩが当初、「ＸＸＸＸＸＸ」と発表され大会前日の５日に正体が発表された新弟子のＲＹＵＳＥＩと組んでＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤哲哉の「Ｗ・Ｒ・Ｓ」と対戦した。

ＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡは、２・１１後楽園で内藤＆ＢＵＳＨＩの王座に挑戦。前哨戦となったこの日は、「内藤効果」で前売り指定券が全席完売、当日に立ち見券を緊急発売する沸騰興行となった。

昨年４月の新日本プロレス退団後、ノア、そして国内マット２戦目となった内藤。「Ｗ・Ｒ・Ｓ」の３人は白いＴシャツを着たままファイト。内藤も黒いＴシャツ姿で戦った。ゴングが鳴ると内藤とＫＥＮＴＡのマッチアップでスタート。両者のコールが交錯するホールは、第４試合とは思えないメインイベントのような興奮状態。新日マットで抗争を展開した両者は視殺戦のみ。触れることなく内藤はＲＹＵＳＥＩにタッチした。

内藤とＲＹＵＳＥＩは２人がかりでＫＥＮＴＡを攻めるも蹴りの連発でＫＥＮＴＡが内藤をたたき落とした。再びリングインした内藤は、遠藤を絞め上げ攻勢に出ると、コーナーからＫＥＮＴＡが「テツヤ！」と挑発。この雄たけびにあおられ、ホールは「テツヤコール」が奏でられた。

そして内藤とＫＥＮＴＡがマッチアップ。ＫＥＮＴＡがパワースラムでたたき付ければ、内藤もエルボーの連打で応戦。さらにネックブリーカードロップで追撃した。ＫＥＮＴＡもＤＤＴで逆襲。内藤も羽交い締めの態勢からたたき落とすとＲＹＵＳＥＩにタッチした。

ＲＹＵＳＥＩはＫＥＮＴＡの強烈な張り手を浴び防戦一方。逆エビ固めで絞り上げられたが懸命にロープへ逃げた。さらにＫＥＮＴＡがＧＡＭＥ ＯＶＥＲで絞め上げられギブアップを奪われた。

マイクを持ったＫＥＮＴＡは、リング上で倒れたままのＲＹＵＳＥＩを見下ろし、リング下の内藤とＢＵＳＨＩへ「助けにこないのか？いい根性してたけど、まだまだだぞ、こいつは」と挑発した。内藤がエプロンに上がると「内藤、新日本の時は、さんざんやってくれたな。忘れんなよここは俺のホームだ」と通告すると、ＫＥＮＴＡコールがわき起こった。

さらにＫＥＮＴＡは２・１１後楽園でのタイトル戦へ「お前らと俺たちはＧＨＣへの思い入れが違うんだ。お前ら前哨戦なのにベルト持ってきてないってどうした？なんで持ってこないのか？それは…想像してくださいってか」と挑発すると内藤がマイクを握り「その答え…トラ…なんだっけ…トラ…トラ…」とあざ笑うと「忘れたんだろ。まさか忘れたんじゃないんだろうな？」とＫＥＮＴＡが迫った。

内藤は「今日はさ、タイトルマッチじゃないんだよね。持ってきて欲しかった。見たかった？触りたかったの？」と返すと、ＫＥＮＴＡは「いつもお前が言うさ、その日、そのときしか来られないお客さんたちは、見たかったんじゃないの？ちょっと矛盾してるけど大丈夫？」と逆襲すると、内藤は「逆にタッグチャンピオンなのにベルトを持ってこない姿…これ、逆にレアじゃない？」と切り返した。

試合、さらに白熱のマイク合戦を終えた内藤は、バックステージで「９か月ぶりかな…ここ後楽園ホールに帰ってきました。独特な雰囲気…何回やっても新鮮に感じてしまうというか…今日もいい緊張感を持った状態で試合ができました」と振り返ると「今日、一番大事なのはＲＹＵＳＥＩ。ぜひ、みなさんＲＹＵＳＥＩの声を聞いてあげてよ」と明かすと、ＲＹＵＳＥＩを招き入れた。

この日がデビュー２戦目だったＲＹＵＳＥＩは「僕は飼いならされたペットなんかじゃないし…今、新日本プロレスに所属しているわけでもプロレスリング・ノアの所属選手でもないので何も縛られないプロレス界の野生児だってことを覚えておいてください。自分でチャンスつかんでもっと強くなります」と誓った。

内藤は「今日の負けを認めた上で彼のさらなる成長を見守りたいと思います」とエールを送ると「じゃぁ次、また、ここ後楽園ホールでお会いしましょう。ホーム、ノアのリングで暴れ回るＫＥＮＴＡ楽しみだな」とほほ笑み控室に入った。