寒さが戻ってきました。いま雨のところも、次第に雪に変わってきそうです。

そして、あすから今シーズン最も強い寒気が入り、大雪に警戒が必要です。



上空5500メートル付近の寒気の予想では、大雪の目安となるマイナス36度以下の非常に強い寒気があさって日曜日にかけて南下してきます。



さらにそのあと、マイナス42度以下の今シーズン最強となる寒気が入り込んできます。

雪の予想を見ると、日本海でできたJPCZ日本海寒帯気団収束帯による発達した雪雲が山陰地方を中心にかかり、北陸地方にも活発な雪雲が広がる見込みです。



あすは断続的に雪が降り、夕方以降あさっては降り方が強まる時間帯もありそうです。



気象台は日曜日は警報級の大雪になる恐れがあるとして、警戒を呼びかけています。

では、予想降雪量です。あす午後6時までの24時間に多い所で平野部で30センチ、山間部で50センチ。

さらにその後の24時間で、平野部で40センチ、山間部で50センチの予想です。



寒さも厳しく、富山市の予想最高気温はあすは1度。あさっては氷点下1度です。



真冬日となるところもありそうです。大雪だけでなく路面や水道管の凍結にも十分注意してください。



あさって日曜日衆院選の投票を予定している方もどうぞお気を付けください。