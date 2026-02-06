超短期決戦となった衆院選で、SNSの活用が広がっています。

県内選挙区をめぐって何が話題になっているのでしょうか。旧ツイッター、「X」の投稿を分析しました。

衆議院解散の先月23日からきのうまでに、「富山」と「衆議院選挙」の言葉を含む投稿や拡散が何件あったかを調べました。



解散した23日はおよそ650件、公示日の27日も700件ほどの投稿数でしたが、29日は1700件余り、30日には期間中最も多いおよそ2000件まで増えました。

大物弁士の来県やそれに合わせて候補者を応援する投稿の拡散が多かったことが要因とみられます。

そして今月も、おととい4日が1500件余りと多くなっています。

再び大物弁士が来県し、拡散が増えたことなどが要因とみられます。



次に、投稿の内容をみてみます。

解散した23日からきのうまでの、Xの「意見のまとまり」をAIで分析したものです。



1番多かったのは、参政党の選挙活動の告知に関するもの、次に自民党の選挙告知でした。3番目は中道改革連合で、活動の告知に合わせて政策に関する投稿・拡散もみられました。

このあとに国民民主党の選挙告知が続き、さらに中道、共産党の政策を踏まえた物価・円安など、選挙の争点に関する投稿が続きました。



このほか、1区で保守分裂が回避されたことについての投稿も一定数ありました。



SNSでは政党や支持者らによる選挙活動の日程の告知を軸として、争点や富山の選挙区の現状など有権者の関心の多角化がうかがえます。