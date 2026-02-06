¥ê¥å¡¼¥¸¥å¾®ÎÓ¡¢ÊÆ¹ñ½¤¹Ô¤ÇÀ®Ä¹¡¡24ºÐ¡¢¸ø¼°Îý½¬¤Ç¼ê±þ¤¨
¡¡¡Ú¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¶¦Æ±¡Û¥ê¥å¡¼¥¸¥åÃË»Ò1¿Í¾è¤ê¤Ç24ºÐ¤Î¾®ÎÓÀ¿Ìé¡ÊÃæ³°°õºþ¡Ë¤Ï¡Ö¤Ü¤í¤Ü¤í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦½é½Ð¾ì¤Î2022Ç¯ËÌµþÂç²ñ¸å¡¢½¼¼Â¤·¤¿´Ä¶¤ò¸Ø¤ëÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£5Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¸å¡Ö¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê²ñ¾ì¤Î¡ËÉ¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¸Í¾ëÀµµ®¥³¡¼¥Á¤¬ÊÆ¹ñ»ØÆ³¼Ô¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Äó·È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÊÆ¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥É¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢²Æ¤Ç¤âÉ¹¾å¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ÈÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë²°Æâ»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£¾®ÎÓ¤Ï22Ç¯²Æ¤«¤éËèÇ¯¡¢1¡Á2¥«·î¤Û¤ÉÃ±¿È¸½ÃÏ¤ËÂÚºß¤·¤ÆÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Î¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï9ÈÖÌÜ¤È¡¢ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ê²ñ¾ì¤Î¤¢¤ë¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Æþ¤ê¸å¤â¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È°ì½ï¤Ë³êÁö¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¹¶Î¬Ë¡¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³ê¤ê½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ÌµÀþ¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Á¤«¤é½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¡£³¤³°½¤¹Ô¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»þ¤ÏÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£