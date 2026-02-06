無料の名前入りリップに絶品イタリアン！五輪選手村のおもてなし 日比キャスターが現地取材【Nスタ解説】
ミラノ・コルティナオリンピック™の選手村を日比キャスターが取材。快適に過ごせる数々の「おもてなし」がありました。
「選手にとってメイクも表現の一つ」ヘアメイクや髭剃りも無料
日比麻音子キャスター
「選手村の中に入ってきました。メディア・デーなので、様々なメディアが集まっていて、すごい数です」
これから繰り広げられる熱戦を陰で支えるミラノの選手村。こちらでは1700人ほどの選手を受け入れられます。
P&G ブース担当者
「選手たちがここで無料の製品をもらえたり、サービスを受けることができます」
シャンプーやトリートメント、さらにヘアメイクに髭剃りまで、無料でしてもらえるというのです。
P&G ブース担当者
「（選手が）最高のルックスと爽快な気分で世界に立つことは、大きな力になります」
ミラノ発祥のコスメブランド「KIKO MILANO」のブースでは、無料でメイクサービスをしてくれます。
KIKO MILANO ブース担当者
「選手にとってメイクアップも表現の一つなので、とても重要です」
名前入りのリップまで、もらえるということです。
チーズにピザ…メニュー豊富な食堂には絶品“イタリアン”
様々な「おもてなし」に溢れた選手村ですが、最高のパフォーマンスに欠かせないのが食事です。
日比キャスター
「あ！いい香りがする。広い広い食堂です」
お肉に魚、フルーツなど豊富なメニューを取り揃えています。さらに、サイズが選べるイタリア発祥のモッツァレラチーズがありました。
日比キャスター
「大きなモッツァレラチーズに、小さなモッツァレラチーズ」
もちろん、ピッツァもあります。
日比キャスター
「味はどうですか？」
食事をしていた人
「（グッドのジェスチャー）」
選手村では多くの人が、様々な方法で万全のサポート態勢を整えていました。