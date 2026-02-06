ミラノ・コルティナオリンピック™の選手村を日比キャスターが取材。快適に過ごせる数々の「おもてなし」がありました。

【写真で見る】ミラノ・コルティナ五輪 選手村の様子

「選手にとってメイクも表現の一つ」ヘアメイクや髭剃りも無料

日比麻音子キャスター

「選手村の中に入ってきました。メディア・デーなので、様々なメディアが集まっていて、すごい数です」

これから繰り広げられる熱戦を陰で支えるミラノの選手村。こちらでは1700人ほどの選手を受け入れられます。





日比アナが足を踏み入れたのは、世界展開する日用品大手「P&G」のブース。

P&G ブース担当者

「選手たちがここで無料の製品をもらえたり、サービスを受けることができます」

シャンプーやトリートメント、さらにヘアメイクに髭剃りまで、無料でしてもらえるというのです。

P&G ブース担当者

「（選手が）最高のルックスと爽快な気分で世界に立つことは、大きな力になります」

ミラノ発祥のコスメブランド「KIKO MILANO」のブースでは、無料でメイクサービスをしてくれます。

KIKO MILANO ブース担当者

「選手にとってメイクアップも表現の一つなので、とても重要です」

名前入りのリップまで、もらえるということです。

チーズにピザ…メニュー豊富な食堂には絶品“イタリアン”

様々な「おもてなし」に溢れた選手村ですが、最高のパフォーマンスに欠かせないのが食事です。

日比キャスター

「あ！いい香りがする。広い広い食堂です」

お肉に魚、フルーツなど豊富なメニューを取り揃えています。さらに、サイズが選べるイタリア発祥のモッツァレラチーズがありました。

日比キャスター

「大きなモッツァレラチーズに、小さなモッツァレラチーズ」

もちろん、ピッツァもあります。

日比キャスター

「味はどうですか？」

食事をしていた人

「（グッドのジェスチャー）」

選手村では多くの人が、様々な方法で万全のサポート態勢を整えていました。