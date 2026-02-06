世界に一台のレクサス「高級クーペ」カスタムがスゴい！

2026年1月9日から11日まで開催された「東京オートサロン2026」の会場には、数多くのカスタマイズカーがところ狭しと並べられ、大勢の来場者で賑わっていました。

大盛況となった東京オートサロン2026では、「Rowen」ブースに展示されていた「LC-F Concept “Mad Beast”」に注目が集まっています。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが世界に1台の「レクサス LC」です！（30枚以上）

コンパクトカーからSUV、スポーツモデルまで幅広いラインナップを誇る「Rowen（ロウェン）」は、国産・輸入車を問わず、独創的でアグレッシブなデザインのエアロパーツを手掛けるトップブランドとして知られています。

その魅力は、細部まで作り込まれた造形美にありますが、単にパーツを販売するだけではありません。あらかじめエアロやホイールを装着した状態で新車を購入できる「コンプリートカー」としての販売にも力を入れており、自分だけの一台をトータルコーディネートで手軽に手に入れられる点が、多くのファンから高い支持を集めています。

そんなRowenのコンプリートカーの頂点とも言えるのが、「LC-F Concept “Mad Beast”（LC-F コンセプト マッドビースト）」です。

レクサスのフラッグシップを飾る2ドアクーペ「LC」をベースに、Rowenが提案する新たな世界観を具現化したのがこの一台。「完全オーダーメイド」という究極のカスタマイズを追求しており、細部に至るまでそのこだわりが貫かれています。

最大の見どころは、このマシンのためだけに製作された「ワンオフ（一点物）」パーツの数々です。エクステリアには、専用設計のフロントおよびリアバンパー、存在感を放つリアウイングを装着。

さらに、フロント25mm・リア40mmのオーバーフェンダーやサイドステップ、レーシングボンネット、そしてFS（フロントスポイラー）対応のドライカーボンリップといった豪華な装備が惜しみなく盛り込まれました。

これら全てのパーツが組み合わさることで、既存のカスタムの枠を超えた、「世界に一台しかないレクサスLC」が誕生しています。

このエクステリアデザインは、もちろんオーダーするオーナーの意向を反映したものとなるわけですが、そのデザインを決めるのに実物大のクレイモデルを用いて微調整を行うとのこと。そのため、「仕上がってみたらCGのイメージと違った」という失敗がなく、こうした手間を惜しまない工程こそが、オーダーメイドの満足度を高める重要なポイントとなっています。

また足元を彩るホイールもオリジナルデザインの鍛造ホイールとなっているとのことで、すべてにおいて唯一無二のワンオフカスタマイズカーを生み出すことができるというのも見逃せません。

もちろんワンオフカスタマイズはエクステリアだけでなく、インテリアにも及び、東京オートサロン2026で展示された車両のインテリアにはパープル系のアンビエントライトが備わっており、クルマに乗った瞬間から特別感が味わえる仕上がりとなっていました。

※ ※ ※

Rowenでは、この完全オーダーメイドのカスタマイズカーを作成する窓口として「Modeling Studio R」を立ち上げ、カスタマイズカーを作りたい人だけでなく、自分だけのボディキットを世に出したいと考える人をサポートするとのこと。

完全ワンオフということで、相応の費用を要することにはなるかと思いますが、まずはその相談ができる窓口ができたというのは心強いところでしょう。