【ポテト食べ尽くし系！？】義母の話を鵜吞みにした私がワルい…のかな！？＜第20話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第20話 その程度の発言【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
せっかくお義母さんの言葉を信じて苦しいダイエットを続けていたのに、当の本人は忘れていたなんてひどい結末ですよね……。おかげでシオンさんは外食で恥をかき、ママ友には距離を置かれ、散々な目にあいました。もうこりごり、「これからは他人のアドバイスを話半分で聞く」と決めたシオンさん。ルナちゃんの食生活や健康管理は自分で考えて、自分自身が納得したことをやっていくと固く誓いました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
