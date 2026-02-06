à¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡©á¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡¢¤Õ¤¿¤´¤ÎÆü¤ËÍÄ¾¯´ü¡õ39ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤¬ÏÃÂê¡Ö2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£1¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¥Û¥¯¥í¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¡©¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡Á!¡×
à¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Òá¤«¤éÁá30Ç¯¡¢¸½ºß¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÊì¤Ë
¡¡à¥Þ¥Ê¥«¥Êá¤³¤È½÷Í¥¤Î»°ÁÒçýÆà¤¬¡¢Ëå¡¦²ÂÆà¤È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü2·î5Æü¤Ï¤Õ¤¿¤´¤ÎÆü¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Î»ä¤¿¤Á¤È39ºÐ¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¡¢Å½¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ï¸½ºß¤Î»Ñ¡¢2ËçÌÜ¤Ï91Ç¯4ºÐº¢¡¢3ËçÌÜ¤Ï¤µ¤é¤ËÍÄ¤¤º¢¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©2ËçÌÜ¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¡©(3ËçÌÜ¤Ï¡Ä¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÓÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬»ä¤Ç¤¹¾Ð)¡×¤ÈÆñ²ò¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò¤·¤¿¡£¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÁÐ»ÒÃç´Ö¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÁÐ»Ò¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà¤Õ¤¿¤´¤ÎÆüá¤ò½ËÊ¡¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÀÎ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º!¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÇÀ¨¤¤¡×¡Ö4Ëç¤È¤âº¸¤«¤é¥Þ¥Ê¡¢¥«¥Ê¡×¡Ö¥Þ¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¢±¦¡©¢«2ËçÌÜ¡ª¡×¡Ö1ËçÌÜ¤Ïº¸¤¬¤Þ¤Ê¤Á¤ã¤ó¡£2ËçÌÜ¤Ï±¦¤¬¤Þ¤Ê¤Á¤ã¤ó¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡Á!¡×¡Ö¥Û¥¯¥í¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¡©¡×¡Ö2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£1¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë!¡×¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Êà²óÅúá¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»°ÁÒçýÆà¤ÏËå¡¦²ÂÆà¤È¤È¤â¤Ë96Ç¯¤ËNHK¥É¥é¥Þ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡×¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡Ö¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£çýÆà¤Ï19Ç¯¤Ë·ëº§¡¢1»ù¤ÎÊì¤Ë¡¢²ÂÆà¤Ï12Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¡£