¶å½£ËÌÉô¡¢8Æü¤Î½°±¡ÁªÅêÉ¼Æü¤Ï»³ÃÏ¡¢Ê¿ÃÏ¤È¤âÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¡Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤â5Â¡¡Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢ÂçÊ¬¤â3Â¤ÎÀÑÀãÍ½Êó¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤¬µ¤¾Ý¾ðÊó
¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï6Æü¸á¸å3»þ56Ê¬¡¢ÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ë¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ëµ¤¾Ý¾ðÊóÂè1¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤Ï»³ÃÏ¡¢Ê¿ÃÏ¤È¤â¤ËÂçÀã¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤Ï¾å¶õÌó1500¤ËÉ¹ÅÀ²¼12ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤³¤Î¤¿¤á¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤Ï»³ÃÏ¡¢Ê¿ÃÏ¤È¤â¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÎÀã¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï7Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢»³¸ý¸©»³ÃÏ30¢¦Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬³Æ¸©»³ÃÏ10¢¦»³¸ý¸©Ê¿ÃÏ10¢¦Ä¹ºê¡¢·§ËÜÎ¾¸©Ê¿ÃÏ5¢¦Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢ÂçÊ¬³Æ¸©Ê¿ÃÏ3¡£¤½¤Î¸å¡¢8Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢»³¸ý¸©»³ÃÏ10¢¦»³¸ý¸©Ê¿ÃÏ3¡Ê»³ÃÏ¤ÏÉ¸¹â200¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¡Ë
¡¡¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡ÏÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢ÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Î´ÉÍý¡¢Àã¤Ë¤è¤ë»ëÄø¾ã³²¡¢ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¡¢Äã²¹¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¡£