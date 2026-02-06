ボートレース平和島の「BTSオラレ上越開設14周年記念第63回東中杯」は予選3日間を終え、7日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は5号艇の上田洋平（49＝滋賀）だ。

初日は6号艇1走で4着だった上田。2日目は2、1号艇の好枠2走だった。的確に差しと逃げを決めて連勝を飾り、リズムアップに成功した。迎えた3日目はまず5号艇の前半2Rで登場。1Mは5コースから中を割り1周バックに入ったところで3番手につけた。そこからスムーズに加速。先行していた星野政彦、上野拓馬に内から並んだ。1周2Mは上田の内を差し伸びてきた藤田靖弘を回して差し、2周ホームは藤田と並走に。そこから2周1マーク上田が内有利に先取り。連勝を3に伸ばした。後半4号艇の9Rは4コースカドから3着。連勝は途切れたが、一昨年の3月20日住之江一般戦「ボートピア梅田開設17周年記念競走」以来の優勝戦進出を果たした。

「回ってからの足はだいぶ良さそうだし、直線も悪くない。乗り心地は変わらずずっといいし、グリップ感もあります。あす（優勝戦日）は冷えるけど、回転を合わせるくらいの微調整です」と相棒66号機は好バランスに仕上がった。優勝戦に入っても十分に突き抜け可能なレベルだ。

最後は初優勝となった2011年6月12日多摩川一般戦「東日本大震災被災地支援競走多摩川バースデイカップ」以来、14年8カ月ぶり2回目のVへスタート、1Mに集中する。