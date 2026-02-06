地方交通の人手不足を解消する「一手」となるかもしれません。

鹿児島市で6日、最新の自動運転技術を体験できるイベントが開かれました。この乗り物で私たちの生活はどう変わるのでしょうか？

丸みを帯びた近未来的なフォルムの車。車内にはハンドルやアクセルがありません。自動運転の電気自動車「RoboBus」です。

国内に生産拠点を置く自動運転車両の開発企業が手がけたもので、搭載されたカメラと高性能レーダーで周囲の障害物などを検知し自動で走行します。定員は6人で、2時間ほどで充電できおよそ120キロの距離が走行可能です。

6日は、九州初上陸となった「RoboBus」の試乗会が行われました。

（記者）「ゆっくりと滑り出すように発進。揺れはなく静か。緩やかなカーブに差しかかった。車体が正確に向きを変えて滑らかに曲がった」

運転手不足と高齢化により、公共交通や観光地への移動手段の確保が課題となっている鹿児島県。試乗会には自治体関係者や交通事業者などおよそ50人が視察に訪れ、乗り心地を確かめていました。

（指宿市・農水商工観光部 大小田直人さん）「乗務員が少なくなったときに自動運転は最後の切り札、考えられる手法のひとつではある」

（南国交通 有村和洋取締役）「安全性が確立されれば観光地の走行も必要になってくる」

（開発した・ピクセルインテリジェンス 高橋信二さん）「自動運転車両が町に馴染むような形で課題解決を一緒にできたらと考えている」

