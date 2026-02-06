2月3日、女優の土屋太鳳が節分の日に誕生日を迎え、姉の土屋炎伽とともに豊川稲荷東京別院の節分会に参加した様子をSNSで公開した。

和装に身を包んだ姉妹が並ぶ姿は凛とした空気に満ち、写真が投稿されると瞬く間に注目を集めた。土屋は節分と重なった特別な一日について、遠くからも近くからも支えてくれる人々への感謝を丁寧な言葉でつづり、穏やかな心境を伝えている。

この日は、昨年は叶わなかった行事にも恵まれ、晴れやかな空の下で福を呼ぶ時間を過ごしたという。中でも、いつもそばで見守ってくれる姉・炎伽と一緒に参加できたことが大きな喜びだったようで、姉妹の絆が自然とにじみ出る一枚となった。並んで写る表情は柔らかく、肩肘張らない温かさが印象的だ。

投稿を見たファンからは「朝から癒やされた」「美人姉妹の破壊力がすごい」「パワフルで前向きな雰囲気に元気をもらった」といった声が続々と寄せられた。華やかさだけでなく、落ち着いた品の良さが感じられる点も、多くの共感を集めた理由だろう。

節分という日本の伝統行事の中で迎えた節目の日。姉妹で福を分かち合う姿は、見る人の心まで明るくする力を持っていた。新たなスタートを祝うような一日は、土屋太鳳の魅力を改めて印象づける時間となっている。

