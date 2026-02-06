◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 横浜ＦＭ―町田（６日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで迎えた開幕戦で町田と対戦し、前半を１―３で折り返した。

昨年は１勝１分けで、ここ３戦は２勝１分けと相性の良い相手との対戦だったが、前半８分に町田のエリキに先制点を決められた。

同１６分に右アキレス腱（けん）断裂から復帰し、２２６日ぶりの公式戦出場を果たしたＭＦ遠野大弥がＰＫを冷静に決めて同点に追いついたが、同１７分にＤＦ加藤のＧＫ朴へのバックバスが短くなったところをエリキにスライディングで押し込まれて勝ち越し点を献上。この場面でエリキの右足と接触し、右足を痛めた朴は倒れ込み、しばらく立ち上がれず。立ち上がったものの、前半２１分でＧＫ木村との負傷交代を余儀なくされた。

さらに前半アディショナルタイムには町田の相馬に豪快な直接ＦＫ弾を決められる。昨季はクラブ初の最下位、ワースト７連敗＆１１戦未勝利、２度の監督交代を経験し、残り２試合でようやくＪ１残留を決める苦しいシーズンを過ごし、順位はクラブワーストの１５位。復権を懸けた２６年が幕を開けたが、前半は１―３で折り返しと波乱の前半となった。