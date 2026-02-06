EXIT・兼近大樹、NSCは「なんとなく入った」トムとジェリーを漫談で使い、レインボー・ジャンボたかおに首つかまれる
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（34）が6日、都内で行われたトムとジェリー バースデー記念ファンイベントに登場。吉本興業の若手芸人養成所・NSC東京校には「なんとなく入った」と明かし、当時の秘話を語った。
【集合ショット】カワイイ…！トムとジェリーに噛みつく兼近大樹
兼近は、養成所時代に漫談でトムとジェリーを活用したことを明かした。講師からは「あるものをそのまま使うのはよくないよ」と怒られたという。当時スタッフだったレインボーのジャンボたかおには首をつかまれて「みんなの前ではずかしめを受けた」というエピソードも披露した。
トムとジェリーを漫談に使った理由について、兼近は「お笑いを知らなかったので。（NSCには）なんとなく入っちゃったもんで」とおどけながら説明。「自分の中でおもしろかったのは何かなと思ってトムとジェリーの漫談をした」と話した。
トムとジェリーは、1940年2月10日に上映されたアニメーション『上には上がある』に初めて登場してから、今年で86年となる。10日に控えた“誕生日”に合わせて、兼近とファンがトムとジェリーを祝った。
バースデーを記念し、伊勢丹新宿店では9〜17日に限定商品が発売され、タリーズではコラボ商品が18日から期間限定で販売される。
