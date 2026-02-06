元AKB48でタレントの西野未姫（26）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第2子の性別を男の子と発表した。

西野はこの日の午後1時半ごろにインスタグラムにジェンダーリビール用のオムライス牛丼を投稿。「性別発表今回はオムライス牛丼でやりました」とつづった。

西野はエコーを見た時に「えっ！これ絶対男じゃんって見て分かった」と語り、医師からも「男の子」と言われたことからの発表となった。

男の子ということを知らされた夫のお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱は「2対2になりますね」と言い「どっちがいいとか、本当にない。だけどまあ、これで2対2なんだ」と語った。

西野は「私は男の子がいいなと思っていたのは、やっぱりけーが本当に野球が大好きだから」と言い、大きくなって一緒に野球をしたり、「もし野球の才能があったらもうけーの大好きなカープとかに入ってくれたらさもう本当幸せでしょ」と夢を馳せた。山本はうなずきながらも「何にだってなれるし。本当にニュートラル。やってくれたらうれしいけど、なんでも」と語っていた。

また、山本は名前を「山本五十八でしょ」と言うと、西野は「五十八はやばいでしょ。かわいそう」と大反対。山本は、山本五十六にちなんで58歳の時に誕生するために「五十八」にしたいというもの、西野は「名前、父さんの年齢だよ。うれしいか？」と疑問の表情だった。

西野は2022年11月に山本と結婚。24年10月に第1子長女が誕生。今年1月に第2子妊娠を発表。出産予定は5月としている。