強烈寒波の影響で日本海側を中心に再び大雪となるおそれがあります。また東京23区の積雪の可能性について、見通しを気象予報士の木原実さんに聞きました。

■再び“強烈寒波”襲来 大雪警戒

6日(金)午前9時の気象衛星ひまわり画像でも、日本海北部には筋状の雲が見えています。低気圧が急速に発達、いわゆる"爆弾低気圧"の影響で北日本では雪と風が強まっています。この低気圧と前線が東へ抜けると同時に、上空から強い寒気が列島に流れ込む予想です。6日(金)日中は春の陽気となった列島が、一気に真冬の空気に入れ替わる見込みです。

■普段雪の少ない太平洋側も要警戒

日本海側では6日(金)夜以降、次第に雨から雪へと変わるでしょう。日曜に日付が変わるころ、一段と強い寒気が流れ込むタイミングから、雪の降り方が強まる見込みで、特に山陰や近畿などで紫色の強い雪の表示も見えます。

7日(土)朝から8日(日)朝までに、北陸で70センチ、北海道、東北、中国地方で50センチの雪が降る予想です。そこからさらに9日(月)朝までに、北陸、中国地方で70センチ、東北、近畿で50センチの雪が降る見込みです。

今回は日本海側だけでなく、普段雪の少ない太平洋側でも積雪となるおそれがあります。日本海側では強い冬型の気圧配置で積雪が急増する所もありそうです。引き続き大雪による交通障害やなだれに警戒が必要です。

■東京23区で積雪の可能性は？

7日(土)朝、房総半島など南部で雨が降り出し、時間とともに雪が交じる見込みです。夜には都心含め雪のエリアが広がる見込みです。

その後、8日(日)に日付が変わり、雪雲は一旦北上するように見えますが、午後再び南部平地でも雪が降るところがありそうです。東京23区でも8日(日)朝までに1センチ、9日(月)朝までにさらに1センチの雪が降る予想となっていて、気温が低い状態が続きますのでそのまま積雪となる可能性もあります。路面の凍結などに注意が必要です。