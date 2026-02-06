」とコラボ！ …川崎や宇都宮など7チームの商品が2月12日より発売

株式会社アダストリアは2月6日、スタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」と、Bリーグの祭典「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」で上位に名を連ねた7チームとのスペシャルコラボレーションを発表した。同12日より、一部店舗および公式WEBストアにて限定販売を開始する。

今回の企画は、ブランドが掲げる“uni9ue senses（ユニークセンス）”の一つである「LOCAL（地域）」への想いと、地域密着を掲げるBリーグのビジョンが共鳴し実現したものだ。

昨年実施された川崎ブレイブサンダースとのコラボレーションでは、ファンから熱烈な反響が寄せられた。それを受け、今回は満を持して「マスコットオブザイヤー」上位7チームへと規模を拡大。試合観戦時はもちろん、デイリーユースにも適したデザイン性を備え、ファッション性の高いラインナップへと昇華させている。

展開されるのは、マスコットキャラクターを繊細な刺繍で表現したプルオーバーをはじめ、チームの世界観を連想させるメッセージを配したTシャツ、内ポケット付きで実用性に優れたキャンバストートバッグ、バッグのワンポイントになるチャームの計4型。全7チームそれぞれの個性を活かしたバリエーション豊かなアイテムが揃う。







今回のコラボレーションに参加するチームおよびマスコットは以下の通り。

■コラボレーション参加チーム



ロウル（川崎ブレイブサンダース）



ブレッキー（宇都宮ブレックス）



ジャンボくん（千葉ジェッツ）



ルーク（アルバルク東京）



サンディー（サンロッカーズ渋谷）



ロボスケ（茨城ロボッツ）



アルファマン（越谷アルファーズ）

【画像】「niko and … 」コラボレーションアイテムの詳細