華乃が、初のEP作品となる『トキメキ詐欺 - EP』を4月15日にリリースする。

本作は、リード曲「トキメキ詐欺」を軸に、甘さとほろ苦さが交錯する恋心を、等身大の視点で描いた楽曲が収録される。

また、EPリリースに先駆け、収録曲「執着地点」を2月20日に先行配信リリース。本楽曲は作曲／編曲をmaeshima soshi、作詞作曲をOHTORAが担当しており、喧嘩をしても同じ朝を迎え、些細な会話で一日が過ぎていく“変わらない日常”の中で育っていく感情を描いたラブソングに。それが愛なのか、それとも執着なのか、その境界線で揺れる心情を繊細に表現している。本日より各配信サービスにてPre-Add／Pre-Saveもスタートした。

さらに、EPのリリースを記念し、東名阪6会場でのリリースイベントも開催。各地でミニライブとサイン会を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）