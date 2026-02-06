千葉ロッテマリーンズは2月2日、球団公式Xを更新し、新主将を務めるネフタリ・ソト（36）がロッカーに掲げたメッセージを公開した。投稿では、ソトがチームに向けてつづった日本語の文章が紹介され、シーズン開幕を前にした強い覚悟と結束への思いが大きな反響を呼んでいる。

球団によると、ソトは初日の挨拶で緊張のあまり、話す予定だった内容の半分も伝えられなかったという。その思いを改めて言葉にし、通訳の助けを借りて日本語に訳した文章をプリントアウトして、ロッカーに貼り出していた。公開された写真には、白い紙にびっしりと印字されたメッセージが写されている。「一人じゃ絶対、優勝なんてできません」「誰かが崩れたら、チームが支えよう」といった一文一文からは、主将としての自覚と仲間への強い信頼がにじむ内容となっている。

【画像】ロッカーに掲げられたソトのメッセージ（画像は千葉ロッテマリーンズ公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「コレ、マリンの正面入り口にでっかく掲げよう！」「最高のメッセージです キャプテンとしての自覚が素晴らしい」「ちょっと涙出た…最高すぎる」「ソト様…貴方人生何周目なんすか」といった声が寄せられている。