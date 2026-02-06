“勝者へのご褒美”が味わえる。「リアルイカゲーム・ダイニング Shibuya Edition」が開催

東京・渋谷の商業施設「東急プラザ渋谷」と「渋谷サクラステージ」では1月31日〜3月31日、「リアルイカゲーム・ダイニング Shibuya Edition」を開催します。

■ “勝者へのご褒美”がテーマの限定メニューも登場

同企画は、1月16日より施設内の3階にて期間限定オープンしている「Netflix渋谷リアル・イカゲーム」とのコラボレーションイベントとなります。

期間中は、対象店舗にてコラボメニューを展開する「至高の晩餐メニューフェア」のほか、オリジナルステッカーの配布やイカゲームのオリジナルグッズが当たる「運命のタルゴナ・スクラッチ」を実施します。

「至高の晩餐メニューフェア」では、“勝者へのご褒美”をテーマとした限定グルメが登場。

メニューは、「Pepper PARLOR」にて提供する「黒毛和牛の厚切りローストビーフ（フォアグラのせ）」（3,080円、土日祝日＋500円）、「らぁ麺 ドゥエ イタリアン」にて楽しめる「らぁ麺 misoフロマージュ」（1,480円）、「OSAKAきっちん。」にて販売の「イカ明太お好み焼き（チーズトッピング）」（1,595円）など11品。

「運命のタルゴナ・スクラッチ」は、対象店舗にて「至高の晩餐メニュー」1品または通常メニューを1会計につき2,000円以上を注文すると参加ができます。景品には、トラックスーツやTシャツ、ブランケット、グラスカップセット、アクリルキーホルダー、施設内で使える金券が用意されているのだとか。特別感があってうれしいものばかりです。

ぜひこの機会に、リアルイカゲームの世界観を楽しみながら、特別なグルメを堪能してみてはいかがでしょうか。

■イベント概要

イベント名：リアルイカゲーム・ダイニング Shibuya Edition

開催期間：1月31日〜3月31日

開催場所：東急プラザ渋谷、渋谷サクラステージSHIBUYA SIDE

内容：

至高の晩餐メニューフェア

オリジナルステッカーの配布

運命のタルゴナ・スクラッチ

（フォルサ）