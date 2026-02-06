¥ô¥£¥»¡¢¿Íµ¤¥ë¡¼¥¸¥å¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¡¡¥Ä¥¦¥£¡ÊTWICE¡Ë¤Èfoxy illustrations¤Î½é¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê
¥³¡¼¥»¡¼¤Ï¡¢¥ô¥£¥»¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡Öfoxy illustrations¡×¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£TWICE¡¦¥Ä¥¦¥£¤µ¤óµ¯ÍÑ¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤â¸ÂÄê¸ø³«
Æ±¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥ô¥£¥»¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¥Í¥ó¥Þ¥¯¥Õ¥§¥¤¥¯ ¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥Í¥ó¥Þ¥¯¥Õ¥§¥¤¥¯ ¥ë¡¼¥¸¥å ¶¡×¡Ê³Æ1,650±ß¡Ë¤Î2·î6ÆüÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Í¥ó¥Þ¥¯¥Õ¥§¥¤¥¯ ¥ë¡¼¥¸¥å ¶¡×¤Ï¡¢¿°¤ÎÆâÂ¦¤ÎÇ´Ëì¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤È¥Ä¥ä¤¬Ì©Ãå¤·¡¢¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¿°¤ò³ð¤¨¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥«¥é¡¼¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Ç´Ëì¿§¥«¥é¡¼¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î29Æü¤«¤é¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ëTWICE¤Î¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·WEB-CM¡Ö¥Í¥ó¥Þ¥¯¥Õ¥§¥¤¥¯ ¥ë¡¼¥¸¥å ¶¡×ÊÓ¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ô¥£¥»¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢2·î3Æü¡Á8Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö#¿Ê²½·Á¥Í¥ó¥Þ¥¯¥Õ¥§¥¤¥¯ÊÓ¡×¤ò¸ø³«Ãæ¡£¥ë¡¼¥¸¥å¤òÅÉ¤ë¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡Öfoxy illustrations¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖBunny¡×¤È¡ÖCat¡×¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê±é½Ð¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¿·¥Í¥ó¥Þ¥¯¥Õ¥§¥¤¥¯¥ë¡¼¥¸¥åÅÐ¾ì¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ°²èÆâ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¿¡ÖBunny¡×¤È¡ÖCat¡×¤Î¿ô¤ò°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç20¿Í¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤Î¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë