発達中の低気圧がオホーツク海を北東に進み、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。北海道地方では、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に、中国地方と近畿地方では、大雪による交通障害に警戒してください。また、北日本から西日本では大雪による交通障害に、全国的に強風や風雪、高波に注意・警戒してください。

［気象概況］

発達中の低気圧がオホーツク海を北東に進んでいます。一方、大陸の高気圧が西から張り出して、日本付近は９日頃にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込む見込みです。





［風の予想］北日本では７日にかけて、雪を伴った非常に強い風が吹き、大荒れの所がある見込みです。８日にかけては全国的に風が強いでしょう。６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北海道地方 ２５メートル （３５メートル）東北地方 ２０メートル （３０メートル）７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北海道地方 ２５メートル （３５メートル）東北地方 １８メートル （３０メートル）［波の予想］北海道地方では６日は大しけ、８日にかけては全国的に波が高く、しける所がある見込みです。６日に予想される波の高さ北海道地方 ６メートル東北地方 ５メートル７日に予想される波の高さ北海道地方 ５メートル東北地方 ５メートル

［雪の予想］



北日本から西日本では、日本海側を中心に９日頃にかけて降雪が続き、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。特に８日は、上空に一層強い寒気が流れ込み、降雪が強まるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。

６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ４０センチ

関東甲信地方 １５センチ

北陸地方 ５０センチ

近畿地方 １５センチ

中国地方 ３０センチ

その後、７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ４０センチ

近畿地方 ７０センチ

中国地方 ７０センチ

四国地方 ２０センチ

九州北部地方 ３０センチ

その後、８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ３０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 ５０センチ

東海地方 ３０センチ

近畿地方 ２０センチ

中国地方 ２０センチ

四国地方 １５センチ

九州北部地方 １０センチ

冬型の気圧配置は、９日頃には西日本から次第に緩みますが、北日本から東日本では寒気の影響で降雪が続き、積雪がさらに増える所があるでしょう。



［防災事項］

北日本では猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に、中国地方と近畿地方では大雪による交通障害に警戒してください。

また、北日本から西日本では大雪による交通障害に、全国的に強風や風雪、高波に注意・警戒してください。

北日本から西日本の日本海側を中心に積雪が平年よりもかなり多くなっている所があり、さらに増えるおそれがあります。屋根からの落雪などに注意してください。

北日本から西日本の多雪地では、まとまって降る新たな雪によるなだれに注意してください。

電線や樹木への着雪にも注意してください。