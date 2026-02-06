切り返しから一閃、左足炸裂！ 広島25歳MFがJ１百年構想リーグ開幕戦でビューティフルな先制弾！
サンフレッチェ広島は２月６日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第１節でV・ファーレン長崎と敵地で対戦。中野就斗のゴールで先制した。
序盤から膠着状態が続いたなか、先制点が生まれたのは35分だった。塩谷司の縦パスをペナルティエリア右で受けた中野が、華麗な切り返しで相手をかわし、左足で狙いすましたシュートを放った。ボールは完璧なコースに飛び、ゴール左に突き刺さった。
相手に多くのチャンスを作られるなど、苦しい状況のなかで25歳MFが均衡を破る一撃。パスをもらう前の鋭い動き出しなど、中野のセンスが光るビューティフル弾で広島がまずは先手を取った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上手すぎる！ サンフレ中野就斗の華麗な左足弾！
