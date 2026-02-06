メリクレット、タイトル未定・阿部葉菜出演の「セミロング」MV公開！「素敵な機会をありがとうございました」（阿部）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

メリクレットが、新曲「セミロング」のMVを公開した。

■冬の札幌の街並みと、阿部葉菜の多彩な表情にも注目

メリクレットは、「涙伝う日常に、奏でる藍の逆さ傘を。」をコンセプトに活動する、北海道札幌市発男女混合4ピースオルタナティブロックバンド。

「セミロング」は、2月4日にリリースされた、初の全国流通盤となる1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』のリード曲で、メリクレットが送る優しくて愛おしい渾身の情愛歌。

MVはキャストに同じく札幌を拠点に活動するアイドルグループ、タイトル未定の阿部葉菜を迎え、札幌で撮影。楽曲のカラフルであたたかい魅力が存分に詰まっており、一度観たら歌い出したくなるようなMVとなっている。

冬の札幌の街並みと、阿部葉菜の多彩な表情にも注目だ。