メリクレット、タイトル未定・阿部葉菜出演の「セミロング」MV公開！「素敵な機会をありがとうございました」（阿部）

写真拡大

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

メリクレットが、新曲「セミロング」のMVを公開した。

■冬の札幌の街並みと、阿部葉菜の多彩な表情にも注目

メリクレットは、「涙伝う日常に、奏でる藍の逆さ傘を。」をコンセプトに活動する、北海道札幌市発男女混合4ピースオルタナティブロックバンド。

「セミロング」は、2月4日にリリースされた、初の全国流通盤となる1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』のリード曲で、メリクレットが送る優しくて愛おしい渾身の情愛歌。

MVはキャストに同じく札幌を拠点に活動するアイドルグループ、タイトル未定の阿部葉菜を迎え、札幌で撮影。楽曲のカラフルであたたかい魅力が存分に詰まっており、一度観たら歌い出したくなるようなMVとなっている。

冬の札幌の街並みと、阿部葉菜の多彩な表情にも注目だ。

■阿部葉菜（タイトル未定）コメント

初めてメリクレットとおはなしした時に一番思ったのは
『こんなに柔らかくて温かい人たちがやっているバンド、
そりゃあみんな好きになるよなぁ』でした！
周りのみんなが笑顔になっちゃうバンド！
そんなメリクレットさんにとって一生忘れられないであろうこのタイミングで携わらせて頂けた事、とっても光栄です！！
実は密かに憧れを抱いていたバンドMVへの出演。
初めてがメリクレットさんで本当に良かったです。
素敵な機会をありがとうございました。
どこまでも羽ばたいてください！札幌のおともだち！！！

■リリース情報

2026.02.04 ON DALE
MINI ALBUM『1ヨクトの眠り姫』

■関連リンク

メリクレット OFFICIAL X
https://x.com/melikret

メリクレット OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/melikret/

メリクレット OFFICIAL YouTube

メリクレット OFFICIAL TikTok

■【画像】メリクレットのアーティスト写真