

2月6日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ソケッツ <3634> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/6発表

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有期間に応じてタワーレコードギフトカード（1500円）やTOHOシネマズギフトカード（3000円）を贈呈する。なお、初回の26年3月末基準日に限り、継続保有期間1年未満へのタワーレコードギフトカードを3000円とする。



ストライダーズ <9816> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/6発表

毎年3月末と9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、ECサイト「北陸マルシェ」やグループホテルで利用できるクーポン券（保有株数に応じて1000円～5000円分）を贈呈する。また、子会社トラストアドバイザーズの賃貸物件仲介手数料の割引サービスも提供する。



■変更 ――――――――――――――



ダスキン <4665> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/6発表

継続保有期間「1年以上」の要件を追加し、保有株数と保有期間に応じて株主優待券1000～9000円分を贈呈する。27年3月末基準日にかけて段階的に移行する。



三十三フィナンシャルグループ <7322> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/6発表

3月末割当の1→4の株式分割実施に伴い、保有株数の基準を変更する。株主優遇定期預金は200株以上、QUOカード1000円分は1000株以上2000株未満かつ1年以上保有が対象となる。カタログギフトの基準は実質変更なし。



日神グループホールディングス <8881> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/6発表

優待ポイントの付与基準を一部変更。保有株数の要件を1000株以上（従来は500株以上）に引き上げ、保有株数と保有期間に応じて5000～2万2000ポイントを付与する。



ツツミ <7937> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/6発表（場中）

紙で配布していた株主優待券を電子チケットに変更する。



■中止 ――――――――――――――



オープンドア <3926> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/6発表

26年3月末基準日の株主優待実施を見送る。



株探ニュース

