2月4日、女優の瀬戸朝香がバラエティ番組『1周回って知らない話 2時間スペシャル』（日本テレビ系）に出演した。仕事から私生活までさまざまな話題に言及したが、“夫の名前”が出なかったことがSNSをざわつかせている。

瀬戸は、同い年の盟友である観月ありさとともにスタジオに登場。芸能生活34年を振り返った。

「中学3年生のときに全国約4000校からスカウトされ、芸能界デビューした瀬戸さんは、デビューから3週間で映画のヒロインに抜てきされるなど、華やかな道を歩んできました。ただ、仕事に嫌気が差した時期もあり、16歳のころ、移動中にマネージャーの隙をつき、実家のある愛知に新幹線で逃げたエピソードを明かしたのです」（スポーツ紙記者）

番組では、若い世代に自分のことを知ってもらうため、現在高校1年生の長男にTikTokを始めるべきか相談したエピソードも披露。家庭生活まで赤裸々に明かすという“ぶっちゃけトーク”でスタジオを湧かせたが、放送後のXでは

《瀬戸朝香さん、今だに旦那さんのこと、テレビで話さないんだね》

《瀬戸朝香の特集するにあたってイノッチと結婚したこと全く触れないの不自然がすぎるよな》

《旦那さんの名前出さないね…まだまだ名前出すのはNGなんかな？》

と視聴者からあるように、夫で元「V6」の井ノ原快彦の名前が出なかったことに疑問を持たれたようだ。

「2007年に井ノ原さんと結婚した瀬戸さんは、2人の子を生んでいます。番組内で、子育てのために仕事をセーブしたものの、女優業への思いもあった際、子どもたちから復帰を後押しされたことを明かす場面もあったのですが、井ノ原さんについては一度も話しませんでした。また、ナレーションで瀬戸さんの経歴を紹介する際も、『2007年に結婚し……』と、夫の名前すら出なかったため、疑問を抱く人もいたのでしょう」（芸能記者）

STARTO ENTERTAINMENTには、井ノ原をはじめ既婚者のタレントも少なくないが、“暗黙の掟”も見られたという。

「旧ジャニーズ事務所時代から、結婚したタレントが公の場で家族について話すことはほとんどなく、“アイドル妻”である結婚相手も同様に、夫の話題を出すことは少なかったです。瀬戸さんはInstagramで子どもと一緒に撮った写真をアップすることもありますが、ここにも井ノ原さんは映っていません。

井ノ原さんはV6が2021年に解散し、瀬戸さんも2022年に事務所を独立するなど、近年は夫婦で大きな変化がありました。現在、瀬戸さんは個人事務所の社長を務めており、以前に比べて自分の裁量で決める場面も増えたと思われますが、夫の名前を出さないのも、彼女なりのブランディングなのかもしれません」（同前）

2026年で結婚19年めを迎えるが、瀬戸が夫について話す日は来るか──。