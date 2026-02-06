「衆議院選挙」と「県知事選挙」が同じ日になるのは、1990年以来、36年ぶりとなります。

投票率の推移をみてみると、1990年は…

衆院選が「 77.83％」

知事選は「 78.13％」と、どちらも70％台後半となりました。

特に知事選は、その前の回の1986年よりも16ポイント以上上昇しています。

ただ 近年の投票率は…

衆院選は、「50％台」と低迷。

知事選は、2018年に「36.3％」と 統計を始めて以降、最も低くなっています。

県選挙管理委員会の担当者は「投票率は国政選挙のほうが高くなる傾向にあるため、同日投票の今回、県知事選挙は前回よりも上がるのではないか」と分析しています。

また 県選管によりますと、期日前投票について1日時点の投票率は

衆議院選挙が「4.9％」

県知事選挙は「5.23％」といずれも、前回よりも下回っています。

ただ 担当者は「国民審査の投票が1日からできるようになったため、増えていくのでは」としています。

8日の投票日に向けて、今後注意が必要なのが “投票所の開設時間” です。

佐世保市は天候不順が予想されるとして、3つの離島で開設時間を短縮すると発表しました。

7日の「宇久町」での期日前投票について、午後6時までとしていた開設時間を正午までに。

8日は午後5時までの予定だった「黒島町」と「高島町」の投票所の開設時間を、午後4時までに短縮します。

このほかの地域でも時間が変更される可能性がありますので、詳しくは各市町の選管でご確認ください。

NIBでは、8日日曜日の投開票日、午後7時58分から「zero選挙」を放送します。

翌月曜日の9日には、朝のZIP!で、衆院選と知事選の結果をたっぷりと放送します。

もちろん9日午後6時15分からの「NIB news every.」でも、詳しい解説とともに、２つの選挙の結果をお伝えします。