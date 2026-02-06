佐野勇斗が、2月5日放送の『ぐるナイ』（日本テレビ系）に出演し、存在感を発揮している。

「今年1月15日のオンエアから、人気企画『ゴチになります』の新メンバーとして、ダンス＆ボーカルユニット『M!LK』のメンバー佐野さんが登場。同じく新加入した女優の倉科カナさんとともに盛り上げています」（芸能記者）

そんな佐野は、この日もトボけた天然キャラを炸裂させていた。

「ラムチョップの黒にんにくソースを食べると、感想として『うまチョップ！』と謎のひとことを告げて笑いを誘ったあと、しっかり食リポ。『ニンニクの香りのなかにソースの酸味があるのですごい美味しいですし、めちゃくちゃ柔らかいです』と、さもラム肉を食べ慣れているような口ぶりでした。

羽鳥慎一アナから『ラムはふだん食べるんですか？』と聞かれると、『ふだんラムは食べまません』と回答。霜降り明星・せいやさんから『ジビエとか好きなんですか？』と尋ねられると、『ジビエとかふだん食べないです』と、まるで食べているかのような言い方で否定。

ドラマで共演経験のあるVIPゲスト・竹内涼真さんも『心配になりますね』と苦笑いしつつ、『みんなから愛される（存在）』と評していました」（同）

何か言うたびにツッコまれる佐野に、Xでは《佐野くん愛されてる》《佐野勇斗さんいいキャラしてる》と好意的な声が続出している。放送作家がこう語る。

「佐野さんの天然キャラは評価が上がっていますが、それに対して少し心配なのが増田貴久さんです。

2020年1月の加入以来、素っ頓狂な声でオーダーしたり、理解不能なリアクションで場を和ませたり、時にはスベって微妙な空気を作ったりと、“かき乱し役”としてキャラを確立させていましたが、その地位を佐野さんに奪われてしまいました。

しかも、佐野さんはスベることもまったく気にしないタイプで、いわば“鋼のメンタル”。多少空回りしても次々とボケを重ねていける強さがあります」

“キャラ渋滞”するなか、それでも番組側は2人を「さのます」と名づけ、プッシュしているが……。

「ツッコミ役は岡村さんとせいやさんが担うため、自然と増田さんの見せ場は限られてくる。しかも、増田さんさえ驚くようなリアクションを佐野さんが見せることもあり、カバーしきれない場面もあるのでしょう。

今後はボケを重ねたり、立ち位置を工夫しつつ、2人でうまく “分担” することで、さらに番組をかき回してほしいところです」（前出・放送作家）

この日は、またもや増田がビリで自腹となってしまった。番組 “鉄壁のボケキャラ” まっすーの挽回に期待だ。