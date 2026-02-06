3日、埼玉県川越市で開催された自民党選挙集会で演説する高市首相/Soichiro Koriyama/Bloomberg/Getty Images

東京（CNN）東京郊外の小さな駅の外に、J―POPスターの登場シーンを思わせる光景が広がっていた。何千人ものファンが寒さに震えながら身を寄せ合い、日本中が今最も熱狂する人物を一目見ようと、スマホを高く掲げていた。

突然、高市早苗首相がコンクリートの歩道に姿を現すと、興奮のざわめきが群衆に広がった。この熱気は、8日投開票の衆議院選挙で自身の所属する自民党への票に変わるだろう。高市氏はそう期待している。

首相就任からわずか3カ月で解散総選挙を呼びかけた高市氏は、自民党が過半数の議席を確保できなかった場合は辞任すると約束した。慎重な振る舞いが一般的な日本の政治風土において、このようなリスクの高い動きに出る例は珍しい。

しかし、高市氏は従来通りの日本の政治家ではない。10月に政権を握ってからというもの、男性中心という日本政治の伝統的なイメージを一掃し続けている。高市氏はオートバイ好きで、ヘビーメタルのドラム演奏をこなし、ソーシャルメディアを巧みに活用することで知られる。

米国のトランプ大統領はそんな高市氏への「全面的な支持」を表明。8日の選挙結果を待たず、来月ホワイトハウスで行われる会談に招待した。

とはいえ重要なのは日本の人々だ。高市氏は簡潔でスローガンになりやすい短い発言の動画や、世界の指導者との会談を収めた拡散動画で、オンライン上の若年層有権者にアプローチし、大きな支持を集めている。先月には来日した韓国の李在明（イジェミョン）大統領と、KーPOPヒット曲のドラム演奏を披露した。

本人が持つバッグから使用するペンに至る日常の細部までが注目される中、国民に寄り添う指導者という入念に構築されたイメージは強まっている。

地元である奈良の土産物店では、本人のスローガンをプリントしたタオルやキーホルダー、文房具といったグッズ、さらには尊敬する政治家だという英国のサッチャー元首相と並んだ似顔絵入りのクッキーまで販売されている。

20歳の女子学生2人はCNNの取材に答え、最初に惹（ひ）かれたのは高市氏の笑顔だったと語る。彼女たちは同氏を「首相」でも「高市さん」でもなく、親しみを込めて「サナちゃん」と呼ぶ。一人は誇らしげに、同氏と同じペンを使っていると明かす。それで本人に近づける気がするのだという。

前首相と比べると、今は高市氏がどれほど懸命に働いているかを伝えるSNSの投稿が数多く見られると、女子学生は指摘。そのおかげで若者が政治に興味を持ち始めているとの見方を示した。

ソーシャルメディアは世界中の政治家が若年層の票を獲得するために活用してきた。しかし高齢化が進む日本のような社会では、それらの活用は高市氏のような野心的な政治家にとって他との差別化を図るポイントとなっている。

そしてその戦略は功を奏しているようだ。

高市氏の支持率は驚くほど高く、一部の世論調査では20代で50％超から80％超に達している。これは近年例を見ない水準で、歴代首相が羨（うらや）む数字だ。

与党・自民党との対比はこれ以上ないほど鮮明だ。同党は長年、選挙での敗北やしぶといインフレ、政治スキャンダルに足を引っ張られ、新総裁の人気が急上昇するのと対照的に国民の信頼を損ねてきた。

日本では若年層の投票率が一般的に低いものの、高市氏の台頭は長年国政に幻滅していた層に異例の熱狂をもたらした。

一方で高市氏は、高齢層の有権者からも高い支持を得ている。

集会で選挙ビラを配布したボランティアのウチヤマ・サトシさんは、地政学的な不確実性が高まる中での防衛政策への強い姿勢を評価する。

日本は戦争に負けて以来、軍隊や軍事力を持つことに嫌悪感を抱いているが、中国や北朝鮮、ロシアといった問題を抱える中、現状は市民にとって極めて不安なものに感じられると、ウチヤマさんは語った。

高市氏は長年の保守派であり、国家主義や伝統主義の運動と密接に連携している。

保守系団体「日本会議」の有力メンバーとして愛国教育を支持し、戦争放棄を定めた第9条を含む平和憲法の改正を主張してきた。

彼らから見て、自民党は過去2代の首相の下で穏健化しすぎたと、コンサルティング会社アジア・グループのシニア・アソシエート、西村凛太郎氏は指摘する。

ただし、高市氏の政策の方向性は依然不明確だ。食品の消費税率8％の削減をほのめかした提案は、経済学者から即座に批判を浴び、後に選挙演説から削除された。

政府支出拡大への前向き姿勢や円安容認を示唆する発言は市場を不安定化させている。一方、日本にとって最重要の貿易相手国である中国との緊張は、自身が昨年11月、中国による台湾侵攻は日本の軍事的対応を引き起こす可能性があると発言して以降続いている。

明治大学政治経済学部の木寺元教授は、高市氏の発言の影響はまだ完全には現れていないと分析する。しかし影響が現れれば、本当に同氏のリーダーシップに日本の経済を委ねられるのかと、疑問を抱く人が増える可能性があるという。

現時点では、そうした疑念が高市氏の支持基盤を揺るがすには至っていない。8日に有権者が投票に向かう中、同氏は慎重に築き上げた人気が党の過半数確保に十分であり、2027年の次の総選挙まで時間稼ぎができるという流れに賭けている。

その時になれば有権者は、数カ月ではなく年単位の期間を経て判断を下すことになるだろう。高市氏の指導力が単なるスター性ではなく、実力に裏打ちされたものなのかどうかを。