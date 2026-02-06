◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月6日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。

初日の6日は、アイスダンスのリズムダンス（RD）からスタート。日本は団体要員の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が登場し、8位となった。

また、英国のライラ・フィアー、ルイス・ギブソン組にも、五輪らしい注目が集まった。フィアーが来た衣装がユニオンジャックを全身にあしらわれており、一際目を引いた。

Xでは「ユニオンジャックドレスのライラちゃんかわいかった」「やっぱりイギリス人はユニオンジャックの衣装が似合うなあ」「全身ユニオンジャックもミラノで輝いてたよ〜」など、ファンも楽しんだ。

英国組はアイスダンス3位と、チームに貢献する好発進だった。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。