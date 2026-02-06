カナダ在住でもたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さんは、65歳でひとり暮らしを始めました。自由な反面、孤独や単調さ、不安を感じることも。そんななかで、日常を楽しく充実して過ごすために、筆子さんが実践している5つの習慣を紹介します。

1：体を動かす時間をつくる

運動すると健康にいいし、気分もよくなるので毎日するようにしています。

私のメインの運動は散歩とスロージョギングです。春から秋にかけては朝の散歩を習慣に。冬場は日中にします。カナダは朝、なかなか明るくならないからです。

近年、冬は気温がプラスになる日があり、溶けた雪が夜間に凍ってしまいます。そのため、歩道がスケート場のようになって危なくて歩けません。そんなときは、室内でミニトランポリンをしています。

自分の体力、季節や天候に合わせて、無理なく続けられる運動を選んでいます。「毎日絶対に散歩しなければ」とは思っていません。今日は寒いからトランポリン、今日は天気がいいから外を歩こう。こんなふうに柔軟に考えています。

2：食事は決まったメニュー

私の食事のメニューはほぼ決まっています。

朝食は食べません。ランチは毎日同じメニューで、日曜日の朝に1週間分をまとめてつくり、ガラスのコンテナに入れて冷凍しています。

前日の夜に翌日の食べる分を冷蔵庫に移しておきます。食べるときは自然解凍されたものを、スチームして食べます。私は電子レンジをもっていないので容器ごと蒸していますが、レンジがあるならもっと簡単に準備できるでしょう。

「毎日同じものを食べて飽きないの？」と思われるかもしれません。でも、飽きないんです。午前中は意識的に食べないようにしているので、そのぶんランチをおいしくいただけます。

メニューを固定すると買い物もラクだし、食事のことで悩む時間がなくなります。

3：お金をかけない趣味

最近の私の楽しみは、オーディオブック、語学学習、ブログを書くことです。どれもほとんどお金がかかりません。

オーディオブックは図書館から借りるか、Spotifyを利用します。今はミニトランポリンをしながら聞くのが日課です。運動しながら本の内容も楽しめて、一石二鳥です。

長年、語学が趣味ですが、今は本当にお金がかからなくなりました。

私が若い頃は、生の音声を聞く機会は限られており、質問をできる相手もいませんでした。でも今は、YouTubeで無料の動画を見放題、AIに質問し放題、なんならボイスチャットで会話の練習までできます。

自宅にいながらほぼ無料で語学が学べる時代です。インターネットのおかげで、お金をかけなくても楽しめることが増えました。

4：娘や友人とゆるくつながる

ひとり暮らしでも、人とのつながりは大切です。ただ、毎日だれかと会う必要はありません。私は「ゆるいつながり」を心がけています。

娘の家は私の住まいから徒歩3分のところにあります。ひとり暮らしを始めるとき、わざわざ近い物件を探しました。でも、娘は忙しいので、普段はあまり会いません。

その代わり、毎朝スナップチャット（写真が送れるSNSアプリ）で挨拶をしています。お互いの顔を見て「元気だな」と確認するだけ。娘のほうでなにかあったときは、FaceTimeでビデオ通話をします。

日本の友人とはあまり交流がありませんが、たまにLINEで連絡することがあります。カナダの友人とは、ときどきお茶をする程度です。頻度は高くありませんが、それで十分です。

無理に人と会おうとしなくても、つながる方法はあります。自分に合ったペースで、孤立しない程度のつながりを保てばいいと思います。

5：夜は早く寝る

私は睡眠や健康的な生活を大事にしています。とくに睡眠は幸福度に直結すると思います。寝不足だと、どんなにいい習慣を持っていても台なしです。

私はもともと朝型ですが、去年は韓国ドラマをずるずる見てしまい、寝るのが夜10時半から11時頃になることが増えていました。すると翌日、仕事に集中できず、関係ないことを始めてしまい、執筆が進まないことも。

「これではいけない」と思い、今年からドラマを見る時間を決めました。夜8時から8時45分までがドラマタイム。その後は寝支度をして、9時から10分だけ塗り絵をします。塗り絵は頭を空っぽにできるので、寝る前の習慣にぴったりです。9時15分までには布団に入るようにしています。

早く寝ると決めてしまえば、意外とそうできます。最近は8時頃になると眠くなります。

私のようにドラマをずるずる見てしまう人は、終わりの時間を決めておくことをおすすめします。

シンプルな楽しみを大事にする

私が日々、やっていることを5つ紹介しました。

私は節約系ミニマリストなので買い物にはお金をかけません。収入は家賃や税金、食費でほとんどなくなるので、小さな暮らしを心がけています。

それでも、自分が好きなことを楽しめているので、ひとり暮らしを始めてよかったです。