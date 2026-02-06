朝の支度中、着る服がすぐ決まらなかったり、コーデに迷ったりするプチストレスを感じていませんか。「じつはクローゼットの使い方を少し変えるだけで、身支度がグッとラクになりました」と語るのは、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さん。ここでは高岡さんが実際にやってよかった「クローゼット整理」の例を紹介します。

1：「朝に着ない服」を視界から外す

まず最初に行ったのは、朝の身支度で選ばない服を視界から外すことでした。たとえば、

【写真】手放すか迷う服を入れる「保留ゾーン」

・冠婚葬祭用の服

・オフシーズンの服

・好きだけれど、今は着ていない服

これらは必要だけれど、平日の朝には選ばない服ですよね。それらをクローゼットの端や別のスペースにまとめただけで、「今日着る服」の候補が一気に絞られました。

服の枚数自体は変わっていなくても、選択肢が減るのでコーデを考える時間が短くなり、朝のバタバタが軽くなりました。

2：「よく着るセット」を1か所に収納する

次に意識したのは「よく着る組み合わせ」をバラバラに収納しないことです。

このトップスにはこのボトムス。このパンツはこの3枚のトップスとコーディネート。そんな定番セットを、できるだけ近いところにしまいました。すると「今日はなにを合わせよう？」と考える時間が激減。

朝はただでさえ、家事や外出の準備などで頭がフル回転。コーディネートに使う脳のリソースが減るだけで、思った以上にラクになりました。

3：手放すか迷う服は「保留ゾーン」へ

好きだったけれど最近あまり着ていない服や、似合うか迷っている服もクローゼットにありがち。それらは無理に手放さず、保留ゾーンをつくって投入しています。

毎朝目に入るメインの場所から少し位置をずらすだけで、身支度がスムーズになりました。服を減らすことよりも大切なのは、今の自分が使いやすい配置にすることだと思っています。

クローゼットの見せ方を変えるだけでOK

身支度をラクにするポイントは、服をすぐに選べる家事動線をつくること。服の量はそのままでも、クローゼットの見せ方・まとめ方を変えるだけで、毎朝の小さなストレスは確実に減っていきました。

まずは「朝に着ない服を視界から外す」ことから、気軽に試してみてはいかがでしょうか。