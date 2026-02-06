フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪は6日、フィギュアスケート団体戦が行われ、女子ショートプログラムに日本代表からは坂本花織が出場する。本番前、エールを送った大物女性が注目を集めた。

坂本にエールを送ったのは石川佳純さんだった。自身も3度の五輪を経験。フジテレビ系列の五輪キャスターとして現地入りしている。「個人的には坂本花織選手も16歳の頃から知っていて、すごく応援しているので今晩の舞台でも悔いなく最高の演技をしてほしいなという風に思っています。花織ちゃん、がんばって！ 応援しています」とメッセージを送った。

日本オリンピック委員会公式Xが実際の動画を公開。石川さんは同アカウントの別の動画でも日本選手団を応援。2023年に現役引退し、24年パリ五輪でも同局のキャスターを担当。2大会連続で“大役”を務める石川さんに、ネット上のファンからは「石川佳純さん美人で明るくて好感度高いねぇ」「透明感凄すぎて透けそうです」「癒される ずっと見ていたいです」「なんだこの可愛さ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）