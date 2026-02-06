Snow Man向井康二、ライブ前の筋トレ事情告白 岩本照も絶賛「結構康二できるんですよ」
【モデルプレス＝2026/02/06】Snow Manの向井康二と岩本照が、2月5日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。ライブ前に行うトレーニングについて語った。
【写真】Snow Man、ドームツアーで炎使った圧巻演出
「ライブ前に筋トレとかしてる」という向井は、「バテるからね、ライブで。照にい（岩本）が『ライブ前に有酸素運動すると体動くよ』って。1回やってみようと思って」とトレーニングを始めたきっかけを口に。「最初は照にいが言うからやって…。エピソードにもなるしやろうかなくらいの気持ちでやった。そしたらその日のライブすこぶる体が調子良い。羽が生えてる感じ。みんな『BOOST』っていう曲でハァハァ言うてる中横見たら照にいは言うてへんけど俺も『何？ハァハァって』って」とその効果を明かし、岩本を喜ばせた。
そして、向井が「メニューを紹介します、4つあります」と岩本から教わったトレーニングメニューについて切り出すと、岩本は「ジャンプスクワット」「もも上げ」「マウンテンクライマー」「バーピージャンプ」の4つを10秒の休憩を挟みながら20秒ずつやるのを1セットとすると説明し、「それを2セットとか…。ていう感じのメニューを組み替えたりとか、康二だったら他にも懸垂やったりとか。結構康二できるんですよ。すごいなと思って見てる」と向井の筋力を絶賛した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man、ドームツアーで炎使った圧巻演出
◆向井康二、ライブ前に筋トレ「最初は照にいが言うからやった」
「ライブ前に筋トレとかしてる」という向井は、「バテるからね、ライブで。照にい（岩本）が『ライブ前に有酸素運動すると体動くよ』って。1回やってみようと思って」とトレーニングを始めたきっかけを口に。「最初は照にいが言うからやって…。エピソードにもなるしやろうかなくらいの気持ちでやった。そしたらその日のライブすこぶる体が調子良い。羽が生えてる感じ。みんな『BOOST』っていう曲でハァハァ言うてる中横見たら照にいは言うてへんけど俺も『何？ハァハァって』って」とその効果を明かし、岩本を喜ばせた。
◆岩本照、向井康二の筋力を絶賛
そして、向井が「メニューを紹介します、4つあります」と岩本から教わったトレーニングメニューについて切り出すと、岩本は「ジャンプスクワット」「もも上げ」「マウンテンクライマー」「バーピージャンプ」の4つを10秒の休憩を挟みながら20秒ずつやるのを1セットとすると説明し、「それを2セットとか…。ていう感じのメニューを組み替えたりとか、康二だったら他にも懸垂やったりとか。結構康二できるんですよ。すごいなと思って見てる」と向井の筋力を絶賛した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】