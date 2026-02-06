「買ったのにタンスの肥やし」は卒業！【ZARA】大人のレイヤードに♡「優秀ワンピ」

デザインに心ときめいて買った服もワンパターンしかコーデが思い付かなければ、いつの間にかタンスの肥やしになりがち。そんな状況を卒業したいというおしゃれさんに、今回はレイヤードコーデを楽しめるワンピースを【ZARA（ザラ）】から紹介します。「アイテムを重ねてアレンジできる」という選択肢がある優秀ワンピは、ワードローブに眠っていたアイテムの可能性も広げてくれるかも！

遊び心のあるトラッドなデザインでトレンドコーデに

【ZARA】「ポプリン ミニコンビワンピース」\7,990（税込）

ロング丈のシャツにニットベストを重ねたような、トラッドテイストなワンピース。襟元を開ければ手軽に抜け感を出せるだけでなく、タートルネックのトップスをチラ見せさせるレイヤードスタイルも楽しめます。コンパクトな丈感もロングブーツと合わせたりパンツを重ねたりと、柔軟にアレンジがききそうです。

テイストを横断できるミニマルなニットワンピ

【ZARA】「ソフトニットショートワンピース」\6,590（税込）

飾り気を抑えたミニマルなニットワンピースは、コーデのテイストをキレイめにもラフにも寄せやすい汎用性の高さが魅力。大胆なミニ丈ながらシンプルなデザインのおかげで、レースパンツやフレアパンツといった幅広いパンツと重ねやすいのが優秀ポイントです。首元の余白を埋めてくれるスマートなハイネックで、ジャケットとも好バランス。

色気を添えるランジェリーライクなキャミワンピ

【ZARA】「サテンvネックレースワンピース ZWコレクション」\10,990（税込）

ランジェリーライクなアイテムへの熱視線が高まる今、レイヤードで映えるキャミワンピは一点投入で感度の高さをアピールできそう。上品な光沢感のあるサテン地と繊細なレースの組み合わせが女性らしく、大人コーデにエレガントな色気を醸し出します。サイドスリットや華奢なストラップのおかげでレイヤードもしやすく、あえて親しみやすいジーンズに重ねてみるのもGOOD。

ボタン次第で表情を変える大人可愛いシャツワンピ

【ZARA】「チェック柄シャツワンピース」\8,590（税込）

ブラウン × ブルーの配色が大人可愛いシャツワンピース。ウエストにプリーツを入れてさりげなくシェイプさせた立体的なシルエットと大胆なロング丈が、愛らしさだけでなくレディライクな印象も感じさせます。フロントのボタンをスリットのように開けてシンプルコーデにレイヤードしたり、羽織として着たりと、多彩な着回しが楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ