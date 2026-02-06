猫が『盗み食い』をする5つの原因

テーブルの上の食べ物をくわえて逃げたり、キッチンで何かを狙っていたり…。そんな“盗み食い”行動には、実は猫の本能や心理が大きく関係しています。

一見いたずらのように見えても、原因を知ることで正しく対処できるようになります。

1.本能的な狩猟欲求

猫はもともと狩りをして生きてきた動物です。動くものや匂いの強い食べ物を見ると、「獲物」として反応してしまうことがあります。

特に生魚や肉などは、本能を刺激する強い匂いを放つため、思わず手を出してしまうことも。これは悪い行動というより、「本能が働いているだけ」と理解してあげることが大切です。

2.食事の量やタイミングが合っていない

ごはんの回数が少なかったり、空腹の時間が長すぎると、「まだ足りない」と感じて食べ物を探すようになります。

成猫でも、活動量や年齢によって必要なカロリーは違います。「最近よく盗み食いしようとするな」と思ったら、まずは食事内容の見直しをしてみましょう。

3.退屈やストレスが溜まっている

長時間の留守番や遊び不足によるストレスが、盗み食いという“暇つぶし行動”に変わることもあります。

「構ってもらえない」「刺激が足りない」と感じているサインかもしれません。一緒に遊ぶ時間を増やしたり、キャットタワーやおもちゃでエネルギーを発散させることが効果的です。

4.飼い主の反応を学習している

「盗み食い＝飼い主が慌てて追いかけてくる」そんな経験を繰り返すと、猫は“遊んでもらえる行動”として覚えてしまうことがあります。

強く叱るよりも、静かに片付けて「何も起きない」状況を作る方が、行動をやめやすくなります。

5.病気や異常な食欲が原因の場合

糖尿病や甲状腺機能亢進症などの病気があると、異常な食欲（多食）を引き起こすことがあります。

「最近、食べても食べても欲しがる」「急に食べ物への執着が強くなった」と感じたら、早めに病院で相談しましょう。

盗み食いによる危険なトラブル

一見“ちょっとしたつまみ食い”に見えても、猫の体には深刻なダメージを与えることがあります。人間の食べ物は猫にとって刺激が強く、消化器疾患・中毒・肥満などさまざまなリスクが潜んでいます。

誤飲による窒息・腸閉塞

猫は食べ物だけでなく、包装紙・串・アルミホイルなども一緒に飲み込んでしまうことがあります。

これが喉や腸に詰まると、嘔吐・苦しそうに呼吸する・元気がないなどの症状が現れ、放置すれば命に関わる腸閉塞に発展することも。誤飲が疑われるときは、すぐに動物病院で処置を受ける必要があります。

中毒を起こす危険

玉ねぎ・ネギ類・チョコレート・ブドウ・アルコールなどは、猫にとってごく少量でも中毒を引き起こす可能性があります。

血液を壊す「溶血性貧血」や、肝臓・腎臓へのダメージ、嘔吐・けいれんなどの症状が出る場合もあります。「匂いを嗅いだだけだから大丈夫」と油断せず、人の食べ物には一切近づけないのが鉄則です。

肥満・糖尿病などの生活習慣病

お菓子・パン・揚げ物など、高カロリーなものを繰り返し食べることで肥満になり、関節や心臓への負担が増します。

さらに、肥満が続くと糖尿病や脂肪肝のリスクも。“ちょっとくらいなら”が積み重なると、長期的に健康を損ねる結果になってしまいます。

盗み食いを防ぐための対策

盗み食いを防ぐには、環境づくりと習慣の見直しがポイントです。まずは食べ物を出しっぱなしにせず、調理台やテーブルの上を常に片付けておきましょう。

キッチンには立ち入り防止ゲートを設置すると安心です。さらに、キャットタワーや知育トイ（知育玩具）を用意して、退屈やストレスを減らす工夫も大切。

盗み食いを叱るより、「届かない・興味をそらせる」環境を作る方が効果的です。家族全員でルールを共有し、猫が安全に過ごせる空間を整えることが、長い目で見て最善の対策になります。

まとめ

猫の盗み食いは、好奇心や本能、そしてちょっとした環境のズレから起こるものです。“叱る”よりも“仕組みで防ぐ”ことが、愛猫を守るいちばんの方法。

食べ物の管理を見直しつつ、退屈しない環境を整えてあげれば、盗み食いは自然と減っていきます。安心・安全な毎日のために、今日から少しずつ対策を始めていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)