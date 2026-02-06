大至急！【マクドナルド】へ急げーーーッッ！！ またまた大当たり♡「期間限定フード」

毎回楽しみにしている人も多いであろう、【マクドナルド】の「期間限定フード」。今回ご紹介するのは、2026年1月7日から販売を開始している、「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションで登場したバーガーと、「とろけるホットパイ」から期間限定で登場した新作パイです。終了時期も近づいているので、急いでチェックしてください。

ボリュームたっぷりでやみつきになりそう

@yuumogu22さんが「超おすすめ」と紹介しているのは、ドラクエとのコラボバーガーとして発売した「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」。ビーフとポテトのパティをサンドした贅沢な仕上がりです。さらに@yuumogu22さんが「相性抜群」というベーコンも入っており、しっかりとした味わいが満足感を与えてくれるかも。2月上旬まで販売中とのことなので、気になる人はお早めに。

贅沢感のある食べ応えを楽しめるかも

@emiko.na37さんが「お味はやはり期待を裏切らない美味しさ」と紹介しているのは、新作パイである「塩キャラメルアーモンドパイ」。同じく2月上旬まで味わえる期間限定品です。公式サイトによると「アーモンドクリームには香ばしいクッキーと細かく砕いて食感も楽しめるアーモンドダイスを散りばめ、ほんのり塩味がアクセントの塩キャラメルクリームと、さらに濃厚なキャラメルフィリングが詰まっています」とのことで、贅沢な食べ応えを感じられそうです。

